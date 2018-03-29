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    Adana'da ele geçti! 35 bin kişiyi zehirleneceklerdi…

    ADANA (İHA)
    29.03.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Adana'da 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu, yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi

    Adana polisi piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi.

    Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi, Tepebağ Mahallesi'nde bir adreste sahte rakı imalathanesi olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 5 ton 235 litre sahte rakı ele geçirdi. Ayrıca polis imalathanede anason damıtımında kullanılan bir düzenek de ele geçirdi.

    Olayla ilgili Hüseyin K. isimli bir şahıs gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polisin operasyonda ele geçirdiği sahte rakıyı imha etti. Ele geçen sahte rakının piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu ve yaklaşık 35 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.

    Adanada ele geçti 35 bin kişiyi zehirleneceklerdi…

    Etiketler: sahte içki , operasyon , gündem
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