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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ADANA (İHA)
03.10.2018 - 09:00, Son Güncelleme:

Adana’da dehşete düşüren görüntü! Cinayeti anbean çekti

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Adana’da dehşete düşüren görüntü! Cinayeti anbean çekti

Adana'da devlet arazisinin kiralanması nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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  • Kameranın önünde cinayet
  • Kameranın önünde cinayet
  • Kameranın önünde cinayet
  • Kameranın önünde cinayet
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Adana'da devlet arazisinin kiralanması nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Arazi kiralama tartışması kanlı bitti
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Edinilen bilgiye göre, olay 21 Eylül Cuma günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi. Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vadedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekmek istedi.

Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı.

Bu anlar ise Ağar'ın bir akrabası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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