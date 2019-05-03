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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuri PİR/DHA
03.05.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Adana'da dehşet! Önce dövdüler, sonra ateş açtılar…

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Adana'da dehşet! Önce dövdüler, sonra ateş açtılar…

Adana’da 2 ağabey, ters yöne girdiği iddiasıyla kardeşlerini darp eden 4 esnafı önce dövdü ardından da pompalı tüfek ile ateş açarak yaraladı.  Olaydan sonra kaçan kardeşler, yakalanarak, gözaltına alındı.

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  • Adanada pompalı tüfekli ters yön kavgası: 4 yaralı
  • Adanada pompalı tüfekli ters yön kavgası: 4 yaralı
  • Adanada pompalı tüfekli ters yön kavgası: 4 yaralı
  • Adanada pompalı tüfekli ters yön kavgası: 4 yaralı
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Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi’nde bulunan 36004 Sokak’ta yaşanan olay şöyle meydana geldi. İddiaya göre motosikletiyle ters yöne giren Batıkan Ö.'yü esnaf uyardı. Çıkan tartışma  kavgaya dönüşünce Batıkan Ö. darp edildi. Eve giderek, durumu ağabeyleri Kadir ve Emrah Ö.'ye anlattı. Bunun üzerine 2 ağabey ve Batıken Ö., yanlarına pompalı tüfek alıp, ilk kavganın yaşandığı yere gitti. 3 kardeş, esnaf Müjdat Kavran, Cuma Ali Gülen, Mahmut Belkiya Kaya ve Ahmet Akar’ı dövdü. Ardından da pompalı tüfek ile ateş açtı. 4 esnaf isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Bir otomobilin de camı kırıldı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, olay yerinden kaçan Batıkan, Kadir ve Emrah Ö., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada diğer esnafın yaşananları izleyip, sohbet etmeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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