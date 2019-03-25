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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
25.03.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Adana'da dehşet anları! Polis merkezi önünde pusu kurdular

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Adana'da dehşet anları! Polis merkezi önünde pusu kurdular

Adana'da daha önceden aralarında karpuz satın alma ve satma yüzünden yaramalı kavga çıkan dayı ve yeğenler arasında yine tartışma çıkınca yeğenler dayılarına polis merkezi çıkışında pusu kurup, bir kişiyi tabanca ile yaralayıp kaçtı.

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  • Yeğenlerden dayılarına polis merkezi çıkışında saldırdı
  • Yeğenlerden dayılarına polis merkezi çıkışında saldırdı
  • Yeğenlerden dayılarına polis merkezi çıkışında saldırdı
  • Yeğenlerden dayılarına polis merkezi çıkışında saldırdı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şahize Zaman B.'nin çocukları ile torunları arasında bir süre önce karpuz alımı ve satıldığı yer nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan bu tartışmada Şahize Zaman B.'nin torunu Mehmet C. Şahize Zaman B.'nin oğlundan olma torunu Selahatin B.'yi tüfekle vurup yaraladı. Selahattin B. bu olaydan sonra engelli kalırken, Mehmet C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akraba olan B.ve C. aileleri arasında husumet bir türlü bitmedi. Bugün de Şahize Zaman B.'nin torunları arasında yine kavga çıkınca oğlu Hakan B. annesi, babası ve çocuklarıyla Köprübaşı Polis Merkezine gelerek kendine küfür eden akrabaları hakkında şikayetçi oldu.

Hakan B. ve akrabaları polis merkezinden çıktıktan sonra yeğenleri Hasan, Yusuf ve Mehmet C. bir araç ile gelip tabanca ile Hakan B.'ye doğru polis merkezi önünde ateş etmeye başladı.

Hakan B. bacağından yaralanıp yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan polis hemen olaya müdahale edince zanlılar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. 

"TORUNLARIM OĞLUMU VURDU"

Polis merkezi önünde şoka giren anne Şahize Zaman B. gözyaşları içinde, "Daha önce kızımın oğlu Mehmet C. oğlumdan olan torunum Selahattin B.'yi vurarak sakat bıraktı. Bugün de polis merkezi çıkışında kızından olan torunlarım oğlumu vurup kaçtı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık" diye isyan etti. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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