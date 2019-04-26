Adana'da dehşet! 8 aylık hamile kadını feci şekilde dövdü
ADANA'da birlikte yaşadığı Abdulkadir Ç. tarafından dövülen 8 aylık hamile H.A. (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti. Doğmamış bebeğinin ölümüne neden olan Abdulkadir Ç., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle H.A. ve birlikte yaşadığı Abdulkadir Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir Ç., 8 aylık hamile kadını dövdü. Durumunun ciddileştiğini gören Abdulkadir Ç., genç kadını kendi otomobiliyle Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı H.A., hemen ameliyata alındı, ancak doktorların müdahalesine rağmen bebeğini kaybetti.
Tedavisi devam eden H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Abdulkadir Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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