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Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 11:17,Son Güncelleme:/

Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi.

Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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