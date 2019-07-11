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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
11.07.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Adana'da DEAŞ ile korkutup haraç alan sözde 'emir' yakalandı

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Adana'da DEAŞ ile korkutup haraç alan sözde 'emir' yakalandı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ adını kullanarak haraç toplayan, aralarında sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp, haraç topladıkları ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı'nın katkılarıyla Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada, kendisini sözde 'Adana emiri' olarak tanıtan 'Ebu Hamzi' kod adlı Mahmut Ö.'nün de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmalarda, örgütün liderliğini yaptığı belirlenen şüphelilerden Mahmut Ö.'nün kendisini sözde 'DAEŞ silahlı terör örgütünün Türkiye emiri' olarak tanıttığı, şüphelilerin terör örgütünün oluşturduğu baskı ve korkudan faydalanıp tehdit, cebir ve şiddet kullanarak Suriye uyruklu fırıncılardan örgüt adına haraç topladıkları saptandı.

SÖZDE 'EMİR' YAKALANDI

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri Mahmut Ö. ile örgüt adına haraç almak üzere bir işyerine gidip seri numaraları daha önce alınmış 3 bin 500 TL para ile birlikte suçüstü yakalanan 2 örgüt üyesinin de bulunduğu toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 18 dolu fişek, 1 kurusıkı tabanca, örgüt adına haraç olarak toplandığı değerlendirilen 9 bin 750 TL para, çok sayıda örgütsel kitap ve doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Haklarında gözaltı kararı olan firari 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

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