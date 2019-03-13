Adana’da dağıtılan kitaba soru önergesi
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in, ‘Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak’ adıyla başlattığı, ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’ kitap okuma etkinliği çerçevesinde Adana’da öğrencilere dağıtılan Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ kitabını Meclis gündemine taşıdı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, kitabın açıkça ayrımcılık yapmak ve ötekileştirmek için yazıldığını, cihat övgüsü içerdiğini, laiklik ve bilimsel eğitim karşıtı olduğunu savundu.
Kitapta, CHP’ye yönelik mesnetsiz şekilde, “Mescitleri kapatan, gayri İslami bir gidişatın temsilcisi” ifadelerine yer verildiğini belirten Bulut, “Hükümete yakın sendikalar kitap dağıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete göz yumuyor. Kitap ne herhangi bir pedagojik ilkeye ne de eğitim-öğretimin bilimsel ilkelerine uyuyor. Anayasa’ya, Milli Eğitim Temel Kanunu’yla ilgili hukuki mevzuata da aykırı. Dindar ve kindar bir nesil arzusuyla çocuklarımıza bu kitabın dayatılmasını kabul etmiyoruz. Çocuklarımıza kin ve nefret aşılamaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kitap bir an önce toplatılmalıdır” dedi.
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