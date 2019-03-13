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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adana’da dağıtılan kitaba soru önergesi

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Adana’da dağıtılan kitaba soru önergesi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Genç Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen’in, ‘Bilge nesil yetişmesine katkıda bulunmak’ adıyla başlattığı, ‘Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’ kitap okuma etkinliği çerçevesinde Adana’da öğrencilere dağıtılan Cahit Zarifoğlu’nun ‘Bir Değirmendir Bu Dünya’ kitabını Meclis gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, kitabın açıkça ayrımcılık yapmak ve ötekileştirmek için yazıldığını, cihat övgüsü içerdiğini, laiklik ve bilimsel eğitim karşıtı olduğunu savundu.

Kitapta, CHP’ye yönelik mesnetsiz şekilde, “Mescitleri kapatan, gayri İslami bir gidişatın temsilcisi” ifadelerine yer verildiğini belirten Bulut, “Hükümete yakın sendikalar kitap dağıtıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezalete göz yumuyor. Kitap ne herhangi bir pedagojik ilkeye ne de eğitim-öğretimin bilimsel ilkelerine uyuyor. Anayasa’ya, Milli Eğitim Temel Kanunu’yla ilgili hukuki mevzuata da aykırı. Dindar ve kindar bir nesil arzusuyla çocuklarımıza bu kitabın dayatılmasını kabul etmiyoruz. Çocuklarımıza kin ve nefret aşılamaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyen bu kitap bir an önce toplatılmalıdır” dedi.

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