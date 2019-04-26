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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.04.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Adana'da Cuma namazı saat kaçta? İllerin Cuma namazı saatleri

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Adana'da Cuma namazı saat kaçta? İllerin Cuma namazı saatleri

Adana Cuma namazı saati, Çukurovalıların merakla sorguladığı konu oldu. Ev ya da iş yerlerine yakın olan camilerde ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Adana Cuma namazı saatleri bilgisini sorgulamaya başladı. Peki, Adana'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, tüm iller ve Adana namaz saatleri hakkında bazı bilgiler

Adana ve çevre illerde ikamet eden birçok vatandaşın merakla araştırdığı Cuma namazı saatleri, günün sorgulanan hususları arasında yer alıyor. Adana Cuma namazı saatleri ile bulundukları ilin ve çevre illerin durumunu namaz saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı saat bilgilerini sorguluyor. Peki, Adana ve tüm illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, merak edilen o detay hakkında bazı bilgiler

Adana'da Cuma namazı 26 Nisan Cuma günü saat 12.42'de idrak edilecek. Diğer illerin Cuma namazı saatlerini görüntülemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. 

DİĞER İLLERİN CUMA SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA DUALARI NELERDİR?

Cuma duaları, İslam dini için büyük öneme sahip olan bu günde Müslüman alemi tarafından namaz öncesi veya sonrasında dillendirilecek. İşte, bu günün feyzini hissettirecek cuma duaları;

Rızkın artması ve borçlar için cuma günü okunacak dua:

Cuma günü 70 defa okunması çok faydalıdır. “(Allahümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke) “du’âsına devam etmesini tavsiye eder. Manası: “Yâ Rabbi halal ni’metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl” demekdir.

Cuma namazından sonra okunması makbul dua:

“Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.”

“Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”

Cuma günü duaların kabul olması için okunacak dua:

Cuma gününün her saatinde dualar kabul olur.Fakat en makbul saatler vardır. Bu saatlerde okunursa dualar daha makbul olur. İmam hutbeye çıktığında, Cuma ezanı saati veya ikindi namazından sonra Akşam ezanı okununcaya kadar dillendirilmelidir. “Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bedias semavati vel ard ya zül celali vel ikram”

Cuma günü duası:

Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla.

Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim

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