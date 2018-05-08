Adana'da ‘Cono’lara biber gazlı müdahale

Adana'da aile içi kavga ihbarına giden polis parke taşlarıyla saldırıya uğradı. Bir polisi yaralayan "Cono" aşireti mensuplarına biber gazı ve copla müdahale edildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 155 polis imdat hattına merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi 483 Sokak'taki bir evde aile içi kavga olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine Yüreğir polisi bildirilen adrese gitti. Kavgayı ayırmaya gelen polisleri gören "Cono" aşireti mensupları kendi aralarındaki kavgayı bırakıp polise taş atarak saldırdı. Polis saldırı üzerine yardımcı ekip istedi. Bir süre bekleyen polis yardımcı ekiplerin gelmesiyle kendilerine taşla saldıran şahısları gözaltına almak için mahalleye tekrar girdi. Zanlılar tekrar direnip polise parke taşı ve sopalarla saldırdı. Atılan bir parke taşı parçası polisin son anda fark etmesiyle isabet etmedi.

Polis bunun üzerine saldırganlara cop ve biber gazlarıyla müdahale etti. Polisin müdahalesi sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Biber gazından ise çok sayıda kişi etkilendi. Bazı kadınların biber gazından etkilendiği için gözüne limon bastırdığı görüldü. Bir polis ise çıkan olaylarda elinden hafif şekilde yaralandı.

Zanlılar polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri biber gazından etkilenenlere müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.