Adana'da bu sabah... Akın ettiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da bu sabah... Akın ettiler
GeriGündem Adana'da bu sabah... Akın ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
14.02.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Adana'da bu sabah... Akın ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ADANA'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisini görmek için Kayseri'den gelen Mehmet K. (32) 15 katlı inşaatın çatısına çıktı. Mehmet K.'yi gören sürücüler ve çevredekiler, olay anını cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

10
  • Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı
  • Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı
  • Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı
  • Eski sevgilisiyle barışmak için çatıya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayseri'de oturan Mehmet K. bir süre önce sevgilisi Fadime K.'den ayrıldı. Fadime K. daha sonra Adana'da oturan ablasının yanına ziyarete geldi. Mehmet K. ise 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi tekrar barışmak istediği Fadime K.'nin peşinden geldi. Mehmet K., barışmak istemeyen Fadime K.'ye kızarak Yeşiloba Mahallesi'nde bulunduğu evin karşısındaki 15 katlı bir binanın çatısına çıktı. İntihar girişimini gören vatandaşlar ise polisi aradı. Olay yerine gelen CANKUR ekipleri, hava yastığıyla önlem aldı. Polis ise çatıya çıkarak Mehmet K.'yi ikna etmeye çalıştı. 

MERAKLI KALABALIK AKIN ETTİ

Bu sırada yoldan geçen araç sürücüleri otomobillerini yol ortasında durdurarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Ayrıca yoldan geçenler, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Adı öğrenilemeyen bir kişi ise "Ben 8 yıllık nişanlımdan ayrıldım. İntihar etsem ben ederdim" dedi.Yaklaşık 1,5 saat çatıda bekleyen Mehmet K., Fadime K.'nin gelmesiyle indi. Mehmet K. daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Komşusunu öldürdüğünü itiraf edip, tahliyesini istedi

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil hakkında flaş gelişme

THY yarı zamanlı çalışacak öğrenci arıyor! Başvuru şartları neler?

Telefonunu dinleyen memura küfretti, cezayı yedi