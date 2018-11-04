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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
04.11.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Adana’da barda haraç kavgası: 3 yaralı

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Adana’da barda haraç kavgası: 3 yaralı

Adana’da haraç verme meselesi yüzünden bir barda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga sırasında bir müşteri de kalp krizi geçirdi.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galeria İş Merkezi’nde bulunan bir bardan haraç almak isteyen kişiler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bar adeta savaş alanına döndü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada, 2 kişi tabanca ile 1 kişi darp edilerek yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adana’da barda haraç kavgası: 3 yaralı

MÜŞTERİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Adana Şehir Hastanesi, Seyhan Devlet Hastanesi, Çukurova Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga sırasında bar içerisinde bulunan bir kişi de silah seslerini duyunca fenalaştı. Sağlık ekipleri şahsın kalp krizi geçirdiğini tespit ederken hastaneye kaldırdı. Olay mahallinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, silahla yaralanan şahıslardan birinin annesi olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Adana’da barda haraç kavgası: 3 yaralı


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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