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    Çirkin saldırı! Vatandaşlar linç etmek istedi...

    ADANA, (DHA)
    13.07.2018 - 12:07 | Son Güncelleme:

    Adana'da, elinde satırla Çukurova Belediyesi'nin bahçesine gelen Rıdvan K. (37), Atatürk büstüne saldırdı. Belediye çalışanlarının satırı elinden aldığı Rıdvan K., bahçedekiler tarafından linç edilmek istenirken, polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Olay, dün akşam saatlerinde, Çukurova Belediyesi'nin bahçesinde meydana geldi. Elinde satırla bahçeye gelen Rıdvan K., Atatürk büstüne saldırıda bulundu. Rıdvan K.'nin büste zarar verdiğini fark eden belediye çalışanları, üzerine doğru koşup, elinden satırı aldı. Bu sırada bahçede bulunanlar ise Atatürk büstüne satırla art arda vuran Rıdvan K.'yi dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Linç edilmek istenen Rıdvan K., polis ekiplerince kalabalığın elinden güçlükle kurtarılıp, gözaltına alındı. Rıdvan K.'nin emniyette sorgusunun sürdüğü belirtildi. 

    BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

    Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Atatürk büstüne saldırıyı kınayarak, "Bu saldırıyı kabul etmemiz ya da geçiştirmemiz mümkün değildir. Geçtiğimiz yıllarda da ülkemizin birçok yerinde maalesef çirkin saldırı haberlerini, görsel ve yazılı basından içimiz sızlayarak izledik. Ancak bugün daha çok birliktelik içinde olmamız gereken bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerine yapılan saldırı karşısında susmayız" dedi.

    Çirkin saldırı Vatandaşlar linç etmek istedi...

    Çirkin saldırı Vatandaşlar linç etmek istedi...

    Çirkin saldırı Vatandaşlar linç etmek istedi...

    Çirkin saldırı Vatandaşlar linç etmek istedi...


    Etiketler: adana , Atatürk büstü , satır
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