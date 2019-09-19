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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.09.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Adana'da akılalmaz hırsızlık! Koyunları otlata otlata çaldı

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Adana'da akılalmaz hırsızlık! Koyunları otlata otlata çaldı

Adana'da 36 bin lira değerindeki 36 koyunu otlata otlata çaldığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 14 Eylül Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Taşçı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş Diril, yem vermek için Gaziler Caddesi üzerindeki ahıra geldiğinde 36 koyunun yerlerinde olmadığını fark edince polisi aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 36 bin lira değerindeki 36 koyunu çalan kişileri tespit etmek için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

OTLATA OTLATA ÇALDI

Polis görüntülerde; şafak vakti yüzlerini atkıyla kapatan iki kişinin, koyunları ahırdan çıkartıp otlata otlata bir kamyonete götürdüğünü tespit etti. Zanlıların koyunları kamyonete bindirirken bazı koyunların kaçtığı, zanlıların onları yakalayıp yine otlata otlata kamyonete getirip aracın kasasına koyduktan sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Adanada akılalmaz hırsızlık Koyunları otlata otlata çaldı



Polis, güvenlik kameralarından önce zanlıların koyunları yüklediği kamyonetin plakasını tespit edip, kaçan zanlıları bulmaya çalıştı. ‘Plaka Takip Sistemi’ üzerinden aracı takip eden ekipler, kamyonetin ön koltuğunda 3 kişinin oturduğunu belirledi.

Polis koyunları ahırdan çıkartıp, kamyonete kadar ‘çobanlık’ yapan kişinin Vahap A. (36), kamyonetin de yine bu şahsa ait olduğunu belirledi. Vahap A. ve olayda kendisine yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Vahap A. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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