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    Adana’da ABD Konsolosluğu'na saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lılara operasyon... Gözaltılar var

    Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)
    07.03.2018 - 07:52 | Son Güncelleme:

    ADANA’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12’si Suriyeli 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD’nin Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

    Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, sabahın ilk saatlerinde bazı evlere baskın yaptı. Özel Harekat ve Asayiş şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı baskında, demir kapılar, koç başlarıyla kırılarak evlere girildi. Operasyonda 12’si Suriyeli 13 kişi gözaltına alındı, evlerde arama yapıldı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    ABD’nin Adana Konsolosluğu’na saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen şüphelilerin, sorgulanmasına başlandı.

    Adana’da ABD Konsolosluğuna saldırı hazırlığındaki DEAŞlılara operasyon... Gözaltılar var

    Etiketler: Adana , DEAŞ , ABD Konsolosluğu , gündem
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