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Can ÇELİK/ADANA (DHA)
22.12.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Adana’da 958 polisle hava destekli operasyon

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Adana’da 958 polisle hava destekli operasyon

Adana'da polisin yaptığı hava destekli asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden 958 polis, merkez Seyhan ilçesindeki parklarda ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamada 4 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Adana’da 958 polisle hava destekli operasyon
Uygulamada 2 bin 875 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Adana’da 958 polisle hava destekli operasyon

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