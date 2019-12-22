Can ÇELİK/ADANA (DHA)
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Adana’da 958 polisle hava destekli operasyon
Adana'da polisin yaptığı hava destekli asayiş uygulamasında aranan 4 kişi yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinden 958 polis, merkez Seyhan ilçesindeki parklarda ve ara sokaklarda uygulama gerçekleştirdi. Helikopter ve drone destekli uygulamada 4 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.
Uygulamada 2 bin 875 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
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