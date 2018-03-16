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    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Cezası ilk duruşmada belli oldu...

    İHA
    16.03.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Adana'da sokak düğünü sırasında, düğün sahibinin evinde uyuyan 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Sedat Keser, ilk duruşmada 51 yıl hapse mahkûm edildi.

    ADANA Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada 4.5 yaşındaki B.Ç.'nin ailesinin avukatı da hazır bulundu.

    Hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 45 yıl, “cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Keser, suçlamaları kabul etmedi.

    Mahkeme heyeti, sanık Sedat Keser'i 51 yıl hapse mahkûm etti.

    Ailenin avukatı Meryem Remziye Şimşek, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, hapis cezasını az bulduklarını belirterek, daha yüksek ceza alması için karara itiraz edeceklerini söyledi.

    NE OLMUŞTU

    Olay, 10 Şubat’ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser (20) bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı.  Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvaleti kullanmak için eve girdiğinde, Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser’e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser’e saldırıp linç etmek istedi. Çıplak halde evden kaçıp sokakta koşmaya başlayan Keser, vatandaşlar ve polis tarafından kovalanıp, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı
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    Etiketler: adana , tecavüz , hapis cezası , Son dakika , gündem
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