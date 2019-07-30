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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Adana’da 4 milyon 795 bin Euro çalmışlardı! Yakalandılar…

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Adana'da 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçan Burak Ekinci ve beraberindekiler yakalandı. Zanlının alınan ilk ifadesinde "Hak ettiğim parayı alamadım yaptığıma pişman oldum" dediği ileri sürüldü. Burak Ekinci'nin 150 bin Euro'dan yaklaşık 45 bin Euro'yu akrabalarına gönderdiği öne sürüldü

Adana'da banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın güvenlik müdürlüğünü yaparken 4 milyon 795 bin Euroyu arkadaşlarıyla birlikte çalıp kayıplara karışan Burak Ekinci ve ona yardım ettiği ileri sürülen 1'i kadın 6 kişi film gibi takip ve operasyondan sonra gasp dedektifleri tarafından yakalandı.

Adana’da 26 Haziran Çarşamba günü meydana gelen olayda, banka ve kurumlar arasında para transferi yapan firmanın müdürü Burak Ekinci (29), içerisinde 4 milyon 795 bin Euro bulunan iki çuvalı alarak beraberindeki 4 kişiyle birlikte kaçtı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş özel ekip kurulması talimatını verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğindeki deneyimli dedektiflerden özel ekip oluşturuldu. Özel ekip para transferi yapıldığı yerden zanlıların kaçtığı ve bıraktığı otomobil güzergahındaki yaklaşık 100 kameranın görüntülerini izleyerek olaya Burak Ekinci'den başka kimlerin karıştığını tek tek tespit etti.

İLK ETAPTA 4 ZANLI TUTUKLANDI

Yapılan bu tespitlerin ardından özel ekip operasyonlara başladı. Olaydan hemen sonra yapılan operasyonda polis zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K., Mehmet G., Engin K, Tuncay B. ve Abdulsamet B. yakaladı. Zanlılardan Atilla Can Ö, Ahmet K. ve Mehmet G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, olaya karıştığı ya da yardımda bulunduğu ileri sürülen Gökhan B. ve kardeşi Sercan B.'yi bir süre sonra yaptığı operasyonda yakaladı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Gökhan B. tutuklanırken Sercan B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

200 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ PEŞ PEŞE BASKINLAR YAPILDI

Gasp dedektifleri bu kişiler yakalandıktan sonra olayın asıl faili olan Burak Ekinci'yi yakalamak için baskınlarını hızlandırdı. Polis edindiği bilgiler doğrultusunda Burak Ekinci'ye akrabası Jale E. kardeşi Berkay E., Tolga Y. babası Hasan Y., Ayhan Ö. ve Serdal K.'nin yardım ettiğini belirledi.

Polis bu zanlıları takibe başladığında zanlı Burak E.'nin olaydan hemen sonra yurt dışına kaçmak için Mersin'e gittiğini ancak polis her tarafa Burak Ekinci'nin fotoğrafını verip görüldüğü yerde yakalanması talimatı verdiği için yurt dışına kaçamayınca Mersin'de saklanamayacağını düşünerek tekrar Adana'ya gelmek istedi. Bunun üzerine de Burak Ekinci'yi kuzeninin kocası Ayhan Ö. Mersin'den Adana'ya getirdi.

"MİLYONLARI VARDI KULÜBEDE KURU EKMEK YEDİ"

Burak Ekinci Mersin'den gelince polisin baskısı yüzünden akrabaların ya da arkadaşlarının evine gitmeyip ormanlık alanda bir kulübede kaldı. Akrabaları yanına da gelemediği için milyonları olmasına rağmen kulübede kuru ekmek yiyerek hayatta kalmaya çalıştı. Ancak Burak Ekinci bu duruma dayanamayınca Menekşe Mahallesinde bir eve yerleşti. Polis kısa sürede bu durumu öğrenip buraya baskın yapınca Sarıçam ilçesinde arkadaşı Tolga Y.'nin babası Hasan Y.'nin evine yerleşti. Burak E. burada kalmaya başladı. Ancak polisin sürekli evlere baskın yapmasından dolayı burada da rahat olmadı.

"YAKALANACAĞINI ANLAYINCA PARA GÖNDERDİ"

Köşeye sıkıştığını anlayan Burak Ekinci akrabası Jale E. ile kardeşi Tolga Y.'ye o da Berkay E.'ye 22 bin Euro para gönderip yakalanması halinde avukat ve cezaevindeki masrafları için harcanması talimatını verdi. Bu arada Burak Ekinci evinde kaldığı Hasan Y.'ye de yine Jale E. üzerinden 17 bin Euro verdi ve o da Türk lirasına çevirip bankaya yatırdı. Mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye ise yine yakalandığı zaman kendine harcanması için 34 bin Euro verdi. Polis bu sürede zanlıları takibe aldığı için Burak Ekinci'nin Sarıçam ilçesinde Gültepe Mahallesinde Hasan Y.'nin evinde kaldığını tespit etti.

"EŞ ZAMANLI BASKINLA 7 ZANLI DA YAKALANDI"

Polis yaptığı bu tespitler üzerine eş zamanlı olarak 7 zanlının bulunduğu adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında Burak Ekinci ile birlikte ona yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlı yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da 73 bin Euro ile 19 bin 500 bin Türk lirası ele geçirildi. Zanlıların, ele geçirilen paralar konusunda birbirine suçladıkları Jale E.'nin ise Burak Ekinci'nin akrabaları arasında kuryelik yaptığını kabul etmediği öğrenildi.

"HAKKIMA DÜŞEN PARAYI ALAMADIM PİŞMAN OLDUM"

Bu arada Burak Ekinci ise para transferi sırasında iki torba içinde bulunan 4 milyon 795 bin Euroyu plan yapıp firar olan iki zanlı ve yakalanıp tutuklanan zanlılarla birlikte çaldığını kabul ettiğini ancak olaydan sonra kendisinin 150 bin Euro aldığını bu nedenle "hakkıma düşen parayı alamadım pişmanım" dediği öğrenildi.

ÇEMBER DARALIYOR

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken gasp dedektifleri şimdi hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen ve firardaki Mehmet Emin G. ve Hasan B.'yi yakalamak için çalışmalarını devam ettiriyor. Polis kaçak iki zanlıyı ve geri kalan parayı bulmak için Adana genelinde zanlıların kaçabileceği yöndeki bütün Plaka Tanıma Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. İki zanlının da yakalanmasının an meselesi olduğu Türkiye'de 81 ildeki ve sınıraki ilçelere fotoğraflarının polislere dağıtılarak görüldüğü yerde yakalanma emri verildiği zanlıların kaçacak yerinin kalmadığı öğrenildi.

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