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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriAdana'da 3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı
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AA
23.11.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Adana'da 3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

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Adana'da 3 gün önce evlenen çift, kuyumcudan dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı

Adana'da, 3 gün önce evlenen çift, bir kuyumcudan yaklaşık 65 bin lira değerindeki bilezikleri dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya giden Kemal A. (30), 7 bilezik almak istediğini söyleyip ürünleri inceledi.

Kuyumcudan çıkan ve yaklaşık 1 saat sonra dükkana yeniden gelen Kemal A, bilezikleri almaya karar verdiğini belirterek, yaklaşık 65 bin lira değerindeki altınları verdiği eşi Hale Nur A'yı (21) iş yerinden gönderdi.

Alışverişi sürdüren Kemal A, beğendiği birkaç ürünü almak isterken kendisinden bileziklerin parasını isteyen kuyumcuyla tartışmaya başladı.

Kemal A, bilezikleri verdiği kişiyi tanımadığını, kendilerinin isteği üzerine ürünleri bir kadına verdiğini iddia etti.

Bunun üzerine Kemal A'yı yakalayıp polis merkezine götüren kuyumcu, durumu anlatıp şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasından Kemal A'nın bilezikleri verdiği kadının, 3 gün önce evlendiği eşi Hale Nur A. olduğunu tespit etti.

Beyazevler Mahallesi'ndeki evinde şüpheli kadın gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Daha önce de dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Kemal A, sorgusunda Hale Nur A'nın eşi olmadığını, kadını tanımadığını ileri sürdü.

Hale Nur A. ise 3 gün önce evlendiklerini, Kemal A'nın da "mehir" olarak kendisine altın aldığını, sonra da kendisini kuyumcudan gönderdiğini, ürünlerin parasını ödemediğinden haberi olmadığını iddia etti.

Emniyetteki sorguları tamamlanan çift, dolandırıcılık iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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