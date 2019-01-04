Son dakika: Adana'da 3.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Adana'nın Kozan ilçesinde 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Adana'da meydana gelen depremin 5.7 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi. İşte, son depremler listesi
Adana'da 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.10'da merkezi Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.
08:13:19 37.5592 35.6552 5.0 -.- 1.2 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA)
08:10:39 37.5050 35.6630 5.7 -.- 3.5 3.5 POSTKABASAKAL-KOZAN
06:58:55 36.9297 27.6253 11.2 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
05:38:49 40.6195 28.9752 7.1 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
05:00:51 38.3225 26.6422 1.8 -.- 1.5 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR)
04:40:50 37.4947 35.6633 5.1 -.- 1.9 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
04:32:14 37.4995 35.6802 4.7 -.- 2.6 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
04:07:24 37.4822 35.6403 5.0 -.- 1.8 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
03:48:49 37.4822 35.6552 5.5 -.- 1.5 -.- POSTKABASAKAL-KOZAN (ADANA)
03:46:40 37.5172 35.6708 6.1 -.- 2.4 -.- KIZILLAR-KOZAN (ADANA)
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