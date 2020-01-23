Adana'da, 14 FETÖ şüphelisi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ocak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana, Mersin, Osmaniye, Isparta ve İstanbul'da şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda 19 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında bulunan emekli Zekeriya Y. ile eşi Nurgül Y.'nin, 12 Nisan 2018'de örgüt evinde yakalanan, sözde üst düzey yönetici konumundaki 6 kişiye ev kiraladığı öne sürüldü. Baskın anında kullandıkları, şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklü cep telefonunu oturdukları apartmanın inşaat temeline atan 6 şüpheliye, Zekeriya Y. ve Nurgül Y.'nin yardım ettiği de belirtildi.



Ayrıca şüpheliler arasında Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken, yürütülen soruşturma kapsamında ihraç edilen, 3'üncü sınıf emniyet müdürü Mithat K. ve Adana Barosu'na kayıtlı avukat Ö.D.'nin de olduğu öğrenildi.



Zekeriya Y. ve eşi Nurgül Y. ile Mithat K.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 5 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.