Adana'da 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı
GeriGündem Adana'da 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
01.09.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Adana'da 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı

Adana'da 12 kadın, kendileri sürekli taciz eden 80 yaşındaki adamı iş birliği yaptıktan sonra pusu kurup polise yakalattı

Olay, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede dolaşan 80 yaşındaki şüpheli, kadınları elle, sözle taciz etmeye başladı.

KADINLAR İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Tacize uğrayanların giderek artması üzerine kadınlar iş birliği yapmaya karar verdi. Şüpheliyi yakalayıp polise teslim etmek isteyen 12 kadın, sokağın giriş ve çıkışlarında nöbet tutmaya başladı. Mahalleye gelen şüpheli, evinin kapısının önünde oturan bir kadını yine elle taciz etti. Kadının bağırması üzerine, kaçmaya başlayan şüpheli bu kez sokak başlarında nöbet tutan kadınlar tarafından sıkıştırıldı.

Adanada 12 kadın 80 yaşındaki tacizciyi pusu kurup yakalattı

"UYGUNSUZ TEKLİFLERDE BULUNUYORDU"

Mahalleli tarafından yakalanan şüpheli, bir evin bahçesine sokulduktan sonra, üzerine demir kapı kilitlendi. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Kadınların tepki gösterdiği şüpheli karakola götürüldü. Sokakta toplanan kadınlardan biri, "Bu kişi, belli aralıklarla mahallede toplanarak bizleri taciz ediyordu. Kimi zaman yarı çıplak geziyor. Bizlere uygunsuz tekliflerde bulunuyordu. Çocuklarımızı dışarı çıkartamaz olmuştuk" dedi.

Şüpheliden şikayetçi olan kadınlardan bazıları ifade vermek polis merkezine gitti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: 'Çok fazla zamanımız ve sabrımız yok'
Korkunç olayda yeni gelişme! 5 polis açığa alındı
Çorlu'daki vahşette katil tanıdık çıktı
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi