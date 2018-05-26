Adana'da 1.5 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Olay, Sarıçam ilçesindeki Suluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi süt sağarken DSİ'ye ait sulama kanlının kenarında oyun oynayan 1.5 yaşındaki Ela Yürekli isimli kız çocuğu dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra kanalın kenarına gelen çocuğun annesi Fatma Yürekli, kızının bıraktığı yerde bulunmadığını fark ederek çevrede onu aramaya başladı. Bu sırada sonra sulama kanalının battı-çıktı diye tabir edilen bölgesinde bir kız çocuğu bulan vatandaşlar durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kıza müdahalede bulundu ancak hayata döndüremedi.

Minik Ela'yı sulama kanalından çıkartan vatandaş, "Hayvanları sağarken çocuk çubukla oynuyormuş ve çocuğu hiçbir şekilde görmemişler. Çocuk oynarken kanalın içine düşmüş. 45 dakika boyunca aramışlar ve bulamamışlar. 10 dakika sonra ben geldim. Battı-çıktının oraya bakınca çocuk borunun altına takılmıştı. Çıkardığımda zaten yapabilecek bir şey yoktu” dedi.

Minik kızın cesedi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.