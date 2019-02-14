Adana Yeni Arkeologi Müzesi inşaatında iskele çöktü! Ölü ve yaralılar var...
ADANA Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı.
Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Yeni Arkeoloji Müzesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Müzenin ikinci etap inşaatında, üzerinde işçilerinde bulunduğu iskele çöktü. Büyük gürültüyle yıkılan iskelenin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 7 işçi de yaralandı. İşçiler, ihbar üzerine gelen CANKUR ekipleri tarafından çöken iskelenin altından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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