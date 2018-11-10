Adana ve Muğla’dan deprem haberi geldi… İşte Türkiye’deki son depremler
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. 10 Kasım tarihli son depremler raporuna göre Adana ve Muğla’da ufak çaplı sarsıntılar oldu. İşte, Türkiye’deki son depremler
Türkiye'deki son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfaları üzerinden son depremler hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan son duyurular arasında en dikkat çeken ise Adana ve Muğla’da yaşanan deprem oldu. Deprem, her iki ilde de kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Gün içerisinde başka illerde de küçük çaplı sarsıntılar yaşanıyor.
|2018.11.10 16:25:26 37.0462 27.9670 8.6 -.- 2.7 -.- OREN-MILAS (MUGLA)
|2018.11.10 15:59:27 39.6103 38.7852 19.3 -.- 1.9 -.- DIKYAMAC-KEMAH (ERZINCAN)
|2018.11.10 15:43:45 39.0850 31.8522 4.9 -.- 1.5 -.- KASOREN-CELTIK (KONYA)
|2018.11.10 15:26:27 36.9217 27.6030 8.7 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
|2018.11.10 15:00:19 38.3853 36.2047 5.0 -.- 3.4 3.3 AYVAT-TUFANBEYLI (ADANA)
|2018.11.10 14:33:07 39.0972 31.7817 15.1 -.- 1.4 -.- TORUNLAR-CELTIK (KONYA)
|2018.11.10 13:09:20 39.0555 31.7180 3.1 -.- 1.8 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|2018.11.10 13:04:15 36.1258 33.5525 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)
|2018.11.10 13:01:53 39.0503 31.7035 5.7 -.- 1.8 -.- AYDINLI-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
|2018.11.10 12:44:22 37.1433 28.5727 9.5 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
|2018.11.10 12:41:04 37.2693 31.8453 0.0 -.- 2.2 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)
|2018.11.10 12:39:39 37.2270 28.2238 0.0 -.- 2.1 -.- KAFACA-(MUGLA)
|2018.11.10 12:30:29 37.9220 28.7678 17.2 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI)
|2018.11.10 12:29:28 37.2947 28.2465 0.0 -.- 1.9 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)
|2018.11.10 12:10:46 37.2092 27.8943 0.0 -.- 2.0 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA)
|2018.11.10 12:02:14 37.1945 27.8650 0.0 -.- 1.7 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA)
|2018.11.10 12:00:25 37.1693 27.8900 0.0 -.- 1.8 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)
|2018.11.10 11:54:21 37.2172 27.8427 0.0 -.- 1.7 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) l
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