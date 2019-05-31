Adana ve diğer illerde Cuma saat kaçta kılınacak?
Cuma saati hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Bu mübarek gecenin maneviyatından faydalanmak isteyen birçok vatandaş, Cuma namazı saati ile bu amaç doğrultusunda yola çıkacak. Peki, Adana ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Cuma namazı saati ve kaçta kılınacak sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana birçok vatandaşın sorguladığı hususlar arasında yer alıyor. Cuma namazı saati ile abdest alarak ibadetleri için yola çıkacak olan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için sorgulamalarınu internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, Adana ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Adana'da bu hafta Cuma namazı 12.41'de kılınacak. Cuma namazı, Ankara'da 12.51, İstanbul'da 13.07, İzmir'de 13.14, Antalya'da 13.00, Bursa'da ise 13.06'da eda edilecek.
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CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYENLERİN NAMAZI GEÇERLİ OLUR MU?
Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).
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