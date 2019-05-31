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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Adana ve diğer illerde Cuma saat kaçta kılınacak?

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Adana ve diğer illerde Cuma saat kaçta kılınacak?

Cuma saati hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce kişi, internet üzerinden sorgulamalarına devam ediyor. Bu mübarek gecenin maneviyatından faydalanmak isteyen birçok vatandaş, Cuma namazı saati ile bu amaç doğrultusunda yola çıkacak. Peki, Adana ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Cuma namazı saati ve kaçta kılınacak sorusu, günün ilk saatlerinden bu yana birçok vatandaşın sorguladığı hususlar arasında yer alıyor. Cuma namazı saati ile abdest alarak ibadetleri için yola çıkacak olan vatandaşlar, konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek için sorgulamalarınu internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, Adana ve diğer illerde Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Adana'da bu hafta Cuma namazı 12.41'de kılınacak. Cuma namazı, Ankara'da 12.51, İstanbul'da 13.07, İzmir'de 13.14, Antalya'da 13.00, Bursa'da ise 13.06'da eda edilecek. 

DİĞER İLLERİN CUMA SAATİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZINDA HUTBEYE YETİŞEMEYENLERİN NAMAZI GEÇERLİ OLUR MU?

Cuma namazında hutbe, namazın sahih olmasının şartlarından biridir. Hutbe okunmadan kılınan bir cuma namazı sahih değildir. Bu nedenle hutbe okunurken en az bir erkeğin hazır bulunması gerekir. Ancak cuma kılabilmek için hutbeye yetişmek ve dinlemek şart değildir. Buna göre, mazeretine binaen okunan hutbeye yetişemeyen veya hutbeyi duymayan kişinin kıldığı cuma namazı sahih olur. Hutbeyi dinlemeye yetişemeyen kimse, cuma namazının ikinci rekâtına bile yetişse, imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekât daha kılarak cuma namazını tamamlar (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 63).

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