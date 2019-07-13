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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
13.07.2019 - 09:09, Son Güncelleme:

Adana ve Ankara'da eşzamanlı sahte içki operasyonu! Yüzlerce polis katıldı

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Ankara ve Adana'da içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında onlarca iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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  • Sahte içki operasyonu
  • Sahte içki operasyonu
  • Sahte içki operasyonu
  • Sahte içki operasyonu
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya Caddesi'ndeki 76 iş yerinde, 100 ekip ve 400 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce, 10 iş yerine yasal işlem yapılarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Halk Sağlığı görevlileri tarafından toplam 240 bin lira para cezası uygulandı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 560 şişe içkiye el konuldu. Mekanlarda görevli 19 kişiye ise adli işlem yapıldı.

Ekiplerce, denetimlerin halkın sağlığını korumak için yapıldığının vurgulanması üzerine mekanlarda bulunanlar polislere alkışlayarak destek verdi.

ADANA'DA DA YÜZLERCE POLİS KATILDI

Kent genelinde içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında 300 polisle 60 adrese eş zamanlı düzenlenen denetimlerde, 238 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki ile 28 şişe etil alkole el konuldu, 9 iş yerine 17 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda Adana'da 4, Mersin'de 8, Niğde'de bir kişinin yaşamını yitirmesine, çok sayıda vatandaşın da kısmi görme kaybı yaşamasına neden olan metil alkol tehdidine karşı kent genelinde 60 adrese 300 polisle eş zamanlı denetim düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, 238 şişe sahte ve gümrük kaçağı içki ile 28 şişe yönetmeliğe uygun olmayan etil alkol ele geçirdi.

Öte yandan, aramalarda bin 915 paket gümrük kaçağı sigara, bin 120 cinsel uyarıcı hap, 96 av tüfeği bulundu.

Denetimler kapsamında 9 iş yerine 17 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

1 Ocak-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 2 bin 549 şişe ile 22 bin 220 litre sahte ve gümrük kaçağı içki ele geçirildiği, toplam 42 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 4'ünün tutuklandığı öğrenildi.

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