Adana Valiliği açıkladı... Kebap ve Şalgam Festivali iptal edildi
Adana Valiliği, ’kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği’ gerekçesiyle 8- 9 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali’ni iptal etti.
2010 yılından bu yana Kazancılar Çarşısı’nda sosyal medya üzerinden haberleşen Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin Aralık ayının ilk haftasında bir araya gelip eğlendiği Kebap ve Şalgam Festivali, Adana Valiliği’nce iptal edildi.
Bu yıl 8 Aralık’a 9 Aralık’a bağlayan gece yapılması planlanan etkinlikle ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde 08-09 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.
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