Adana, şehidini uğurladı

Şehit onbaşı Mehmet Volkan'ın cenazesi, Seyhan Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak son kez merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helalliğin ardından, Onbaşı Volkan'ın cenazesi, törenin yapıldığı Sabancı Camii'ne götürüldü. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ve kent protokolü ile şehidin yakınları katıldı. Törende, boynuna Türk bayrağı asan baba Osman Volkan, "Biricik oğlum benim, sana doyamadım. Sana bunu yapayanların Allah belasını versin. Onlar cehenneme gidecekler" diye gözyaşı döktü.

Şehidin annesi Zübeyde ile kardeşi Esra Volkan'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cezanesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.