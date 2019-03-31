Adana il ve ilçe seçim sonuçları açıklanıyor
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin tamamlanması ardından sonuç heyecanı başladı, Adana'dan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Adana'da hangi parti önde, il ve ilçelerde oy dağılımı nasıl? Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana’nın seçim sonuçları ve ilçelerin oy oranları da hurriyet.com.tr seçim özel sayfamızdan takip edilecek.
Türkiye’de bugün yapılan mahalli seçimde sona gelindi. Adana'da oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından saat 17.00 itibariyle sandık görevlileri ilk oyları saymaya başladı.
Her partiden görevlilerin bulunduğu oy sayma işlemlerinde görevliler oyları saydıktan sonra tüm oylar il seçin kuruluna gönderilecek. Oy sayma işlemlerini vatandaşlar da yakından takip ediyor.
Anadolu Ajansı'ndan alınan verilere göre Adana'dan da seçim sonuçları gelmeye başladı.
Anlık seçim sonuçları, partilerin oy dağılımı, il il seçim sonuçları, en doğru ve en kesin seçim sonuçları tüm detaylarıyla hurriyet.com.tr seçim özel sayfasından görüntüleniyor.
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