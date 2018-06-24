Adana seçim sonuçlarında sandıkların büyük çoğunluğu açıldı... İşte ilk sonuçlar

Adana seçim sonuçları kaldırılan yayın yasağının ardından yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Tüm Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından oylar açıklanmaya başlıyor. Adana'da sonuçların ne çıkacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Adana seçim sonuçları sorgulama sayfası.

İŞTE GELEN İLK SONUÇLAR

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

ADANA

ALADAĞ

Toplam Sandık : 50

Toplam Seçmen : 12.018

Açılan Sandık : 40

Açılan Sandık Oranı : % 80

Kullanılan Oy : 8.380

Geçerli Oy : 8.195

Katılım Oranı : % 88,98



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



CEYHAN

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Recep Tayyip Erdoğan : % 42,8 14.577

Muharrem İnce : % 35,44 12.071

Meral Akşener : % 12,3 4.190

Selahattin Demirtaş : % 8,71 2.968

Temel Karamollaoğlu : % 0,58 196

Doğu Perinçek : % 0,18 60



ÇUKUROVA

Toplam Sandık : 736

Toplam Seçmen : 266.788

Açılan Sandık : 351

Açılan Sandık Oranı : % 47,69

Kullanılan Oy : 110.694

Geçerli Oy : 109.830

Katılım Oranı : % 88,22



Muharrem İnce : % 50,02 54.934

Recep Tayyip Erdoğan : % 34,27 37.634

Meral Akşener : % 11,82 12.983

Selahattin Demirtaş : % 2,81 3.081

Temel Karamollaoğlu : % 0,88 971

Doğu Perinçek : % 0,21 227



FEKE

Toplam Sandık : 62

Toplam Seçmen : 12.564

Açılan Sandık : 30

Açılan Sandık Oranı : % 48,39

Kullanılan Oy : 4.850

Geçerli Oy : 4.767

Katılım Oranı : % 88,25



Recep Tayyip Erdoğan : % 61,55 2.934

Muharrem İnce : % 18,86 899

Meral Akşener : % 17,85 851

Temel Karamollaoğlu : % 1,13 54

Doğu Perinçek : % 0,34 16

Selahattin Demirtaş : % 0,27 13



İMAMOĞLU

Toplam Sandık : 66

Toplam Seçmen : 20.256

Açılan Sandık : 42

Açılan Sandık Oranı : % 63,64

Kullanılan Oy : 10.329

Geçerli Oy : 10.197

Katılım Oranı : % 81,5



Recep Tayyip Erdoğan : % 60,96 6.216

Muharrem İnce : % 24,29 2.477

Meral Akşener : % 12,81 1.306

Selahattin Demirtaş : % 1,03 105

Temel Karamollaoğlu : % 0,86 88

Doğu Perinçek : % 0,05 5



KARAİSALI



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19





Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



KARATAŞ



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19





Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



KOZAN



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19





Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



POZANTI



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19





Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



SAİMBEYLİ



Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19





Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084

Muharrem İnce : % 20,16 1.652

Meral Akşener : % 16,18 1.326

Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79

Selahattin Demirtaş : % 0,43 35

Doğu Perinçek : % 0,23 19



SARIÇAM

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



SEYHAN

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



TUFANBEYLİ

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



YUMURTALIK

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



YÜREĞİR

Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65



Toplam Sandık : 354

Toplam Seçmen : 110.714

Açılan Sandık : 146

Açılan Sandık Oranı : % 41,24

Kullanılan Oy : 34.593

Geçerli Oy : 34.062

Katılım Oranı : % 85,65

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

İL SONUÇLARI: ADANA

Toplam Sandık : 4.545

Toplam Seçmen : 1.524.922

Açılan Sandık : 1.491

Açılan Sandık Oranı : % 32,81

Kullanılan Oy : 391.734

Geçerli Oy : 386.812

Katılım Oranı : % 86,56

CUMHUR İTTİFAKI : % 49,7 192.234

AK PARTİ : % 36,16 139.889

MHP : % 13,53 52.345

MİLLET İTTİFAKI : % 39,17 151.497

CHP : % 24,72 95.634

İYİ PARTİ : % 13,34 51.620

SAADET PARTİSİ : % 1,1 4.243

HDP : % 8,97 34.688

DİĞER : % 1,73 6.677

HÜDA PAR : % 0,29 1.106

VATAN PARTİSİ : % 0,14 537

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