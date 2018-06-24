Adana seçim sonuçlarında sandıkların büyük çoğunluğu açıldı... İşte ilk sonuçlar

Adana seçim sonuçları kaldırılan yayın yasağının ardından yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Tüm Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından oylar açıklanmaya başlıyor. Adana'da sonuçların ne çıkacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Adana seçim sonuçları sorgulama sayfası.
İŞTE GELEN İLK SONUÇLAR
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
ADANA
ALADAĞ
Toplam Sandık : 50
Toplam Seçmen : 12.018
Açılan Sandık : 40
Açılan Sandık Oranı : % 80
Kullanılan Oy : 8.380
Geçerli Oy : 8.195
Katılım Oranı : % 88,98
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
CEYHAN
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Recep Tayyip Erdoğan : % 42,8 14.577
Muharrem İnce : % 35,44 12.071
Meral Akşener : % 12,3 4.190
Selahattin Demirtaş : % 8,71 2.968
Temel Karamollaoğlu : % 0,58 196
Doğu Perinçek : % 0,18 60
ÇUKUROVA
Toplam Sandık : 736
Toplam Seçmen : 266.788
Açılan Sandık : 351
Açılan Sandık Oranı : % 47,69
Kullanılan Oy : 110.694
Geçerli Oy : 109.830
Katılım Oranı : % 88,22
Muharrem İnce : % 50,02 54.934
Recep Tayyip Erdoğan : % 34,27 37.634
Meral Akşener : % 11,82 12.983
Selahattin Demirtaş : % 2,81 3.081
Temel Karamollaoğlu : % 0,88 971
Doğu Perinçek : % 0,21 227
FEKE
Toplam Sandık : 62
Toplam Seçmen : 12.564
Açılan Sandık : 30
Açılan Sandık Oranı : % 48,39
Kullanılan Oy : 4.850
Geçerli Oy : 4.767
Katılım Oranı : % 88,25
Recep Tayyip Erdoğan : % 61,55 2.934
Muharrem İnce : % 18,86 899
Meral Akşener : % 17,85 851
Temel Karamollaoğlu : % 1,13 54
Doğu Perinçek : % 0,34 16
Selahattin Demirtaş : % 0,27 13
İMAMOĞLU
Toplam Sandık : 66
Toplam Seçmen : 20.256
Açılan Sandık : 42
Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Kullanılan Oy : 10.329
Geçerli Oy : 10.197
Katılım Oranı : % 81,5
Recep Tayyip Erdoğan : % 60,96 6.216
Muharrem İnce : % 24,29 2.477
Meral Akşener : % 12,81 1.306
Selahattin Demirtaş : % 1,03 105
Temel Karamollaoğlu : % 0,86 88
Doğu Perinçek : % 0,05 5
KARAİSALI
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
KARATAŞ
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
KOZAN
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
POZANTI
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
SAİMBEYLİ
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
Muharrem İnce : % 20,16 1.652
Meral Akşener : % 16,18 1.326
Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
Doğu Perinçek : % 0,23 19
SARIÇAM
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
SEYHAN
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
TUFANBEYLİ
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
YUMURTALIK
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
YÜREĞİR
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
Toplam Sandık : 354
Toplam Seçmen : 110.714
Açılan Sandık : 146
Açılan Sandık Oranı : % 41,24
Kullanılan Oy : 34.593
Geçerli Oy : 34.062
Katılım Oranı : % 85,65
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: ADANA
Toplam Sandık : 4.545
Toplam Seçmen : 1.524.922
Açılan Sandık : 1.491
Açılan Sandık Oranı : % 32,81
Kullanılan Oy : 391.734
Geçerli Oy : 386.812
Katılım Oranı : % 86,56
CUMHUR İTTİFAKI : % 49,7 192.234
AK PARTİ : % 36,16 139.889
MHP : % 13,53 52.345
MİLLET İTTİFAKI : % 39,17 151.497
CHP : % 24,72 95.634
İYİ PARTİ : % 13,34 51.620
SAADET PARTİSİ : % 1,1 4.243
HDP : % 8,97 34.688
DİĞER : % 1,73 6.677
HÜDA PAR : % 0,29 1.106
VATAN PARTİSİ : % 0,14 537