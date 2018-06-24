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    Adana seçim sonuçlarında sandıkların büyük çoğunluğu açıldı... İşte ilk sonuçlar

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    Adana seçim sonuçları, tüm Türkiye genelinde kullanılan oyların ardından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Bugün vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gittiler ve Adana'da yaşayan vatandaşlar kentte seçim sonuçlarının ne çıkacağını sorguluyorlar. Adana'da sandıkların yüzde 47'si açıldı. İşte Adana'dan gelen ilk sonuçları.

    Adana seçim sonuçları kaldırılan yayın yasağının ardından yavaş yavaş açıklanmaya başladı. Tüm Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından oylar açıklanmaya başlıyor. Adana'da sonuçların ne çıkacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Adana seçim sonuçları sorgulama sayfası.

    İŞTE GELEN İLK SONUÇLAR

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    ADANA

    ALADAĞ

    Toplam Sandık : 50
    Toplam Seçmen : 12.018
    Açılan Sandık : 40
    Açılan Sandık Oranı : % 80
    Kullanılan Oy : 8.380
    Geçerli Oy : 8.195
    Katılım Oranı : % 88,98


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    CEYHAN

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65


    Recep Tayyip Erdoğan : % 42,8 14.577
    Muharrem İnce : % 35,44 12.071
    Meral Akşener : % 12,3 4.190
    Selahattin Demirtaş : % 8,71 2.968
    Temel Karamollaoğlu : % 0,58 196
    Doğu Perinçek : % 0,18 60

    ÇUKUROVA

    Toplam Sandık : 736
    Toplam Seçmen : 266.788
    Açılan Sandık : 351
    Açılan Sandık Oranı : % 47,69
    Kullanılan Oy : 110.694
    Geçerli Oy : 109.830
    Katılım Oranı : % 88,22


    Muharrem İnce : % 50,02 54.934
    Recep Tayyip Erdoğan : % 34,27 37.634
    Meral Akşener : % 11,82 12.983
    Selahattin Demirtaş : % 2,81 3.081
    Temel Karamollaoğlu : % 0,88 971
    Doğu Perinçek : % 0,21 227

    FEKE

    Toplam Sandık : 62
    Toplam Seçmen : 12.564
    Açılan Sandık : 30
    Açılan Sandık Oranı : % 48,39
    Kullanılan Oy : 4.850
    Geçerli Oy : 4.767
    Katılım Oranı : % 88,25


    Recep Tayyip Erdoğan : % 61,55 2.934
    Muharrem İnce : % 18,86 899
    Meral Akşener : % 17,85 851
    Temel Karamollaoğlu : % 1,13 54
    Doğu Perinçek : % 0,34 16
    Selahattin Demirtaş : % 0,27 13

    İMAMOĞLU

    Toplam Sandık : 66
    Toplam Seçmen : 20.256
    Açılan Sandık : 42
    Açılan Sandık Oranı : % 63,64
    Kullanılan Oy : 10.329
    Geçerli Oy : 10.197
    Katılım Oranı : % 81,5


    Recep Tayyip Erdoğan : % 60,96 6.216
    Muharrem İnce : % 24,29 2.477
    Meral Akşener : % 12,81 1.306
    Selahattin Demirtaş : % 1,03 105
    Temel Karamollaoğlu : % 0,86 88
    Doğu Perinçek : % 0,05 5

    KARAİSALI

    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    KARATAŞ

    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    KOZAN

    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    POZANTI

    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    SAİMBEYLİ

    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19


    Recep Tayyip Erdoğan : % 62,04 5.084
    Muharrem İnce : % 20,16 1.652
    Meral Akşener : % 16,18 1.326
    Temel Karamollaoğlu : % 0,96 79
    Selahattin Demirtaş : % 0,43 35
    Doğu Perinçek : % 0,23 19

    SARIÇAM

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    SEYHAN

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    TUFANBEYLİ

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    YUMURTALIK

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    YÜREĞİR

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    Toplam Sandık : 354
    Toplam Seçmen : 110.714
    Açılan Sandık : 146
    Açılan Sandık Oranı : % 41,24
    Kullanılan Oy : 34.593
    Geçerli Oy : 34.062
    Katılım Oranı : % 85,65

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: ADANA

    Toplam Sandık : 4.545
    Toplam Seçmen : 1.524.922
    Açılan Sandık : 1.491
    Açılan Sandık Oranı : % 32,81
    Kullanılan Oy : 391.734
    Geçerli Oy : 386.812
    Katılım Oranı : % 86,56

    CUMHUR İTTİFAKI : % 49,7 192.234
    AK PARTİ : % 36,16 139.889
    MHP : % 13,53 52.345
    MİLLET İTTİFAKI : % 39,17 151.497
    CHP : % 24,72 95.634
    İYİ PARTİ : % 13,34 51.620
    SAADET PARTİSİ : % 1,1 4.243
    HDP : % 8,97 34.688
    DİĞER : % 1,73 6.677
    HÜDA PAR : % 0,29 1.106
    VATAN PARTİSİ : % 0,14 537

     

     

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    Etiketler: adana milletvekili , secim2018 , son dakika , haberler
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