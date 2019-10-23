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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ADANA (AA)
23.10.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Adana merkezli sahte para operasyonu 

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Adana merkezli sahte para operasyonu 

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltı sayısı 18'e yükseldi. Şüpheliler arasındaki baba ve oğlunun evinde banyonun tavan arasına gizlenmiş 20 bin liralık sahte banknot ele geçirildi.

Adana ve Antalya'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 18'e çıktı.     

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerinin, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen kişilere yönelik dün gerçekleştirdiği operasyon kapsamında bir şüpheli daha yakalandı.     

Ekibin, yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 25 adrese 250 polisin katılımıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar arasında bir baba oğulun da olduğu öğrenildi.     

Operasyonda ele geçirilen 90 bin liralık sahte banknotun 20 bin lirasının, Ahmet K. (57) ile oğlu Bedirhan K'nin (28) kaldığı evde banyodaki asma tavana gizlenmiş olarak bulunduğu belirtildi.     

Şüpheli baba ve elektrik elektronik mühendisi oğlunun, İstanbul'dan temin ettikleri sahte banknotları, yüzde 20-30 oranındaki bedelle sattıkları ileri sürüldü.     

Firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.     

Piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla hakkında gözaltı karar çıkarılan 22 şüpheliye yönelik Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmış, 90 bin liralık sahte banknot ele geçirilmişti.     

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