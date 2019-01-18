Adana merkezli operasyon! Gözaltına alındılar
Adana merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 4'ü kadın 7 şüpheli yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü PKK propagandası yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adresleri tespit edilen 8 zanlıya yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 4'ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin evlerinde arama yaparken bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan firari zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
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