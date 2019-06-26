Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar
GeriGündem Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.06.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana bu olayı konuşuyor... 4 milyon 795 bin avroyu çalmıştı! Flaş detaylar

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 4 milyon 795 bin avroyu çalan güvenlik sorumlusunun kaçtığı lüks otomobil, terk edilmiş olarak bulundu. Para transferini gerçekleştiren şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, "Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu. Şüphe uyandıracak davranışı olsaydı gerekli önlemler alınırdı"

Polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, para transferi konusunda lojistik hizmeti veren bir firmadan dün nakil aracına yükleme gerçekleştirildiği sırada yapılan hırsızlığa ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik sorumlusu Burak E’nin iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binerek kaçtığını belirleyen polis, aracın gidebileceği güzergahlarda araştırma yaptı.

Durumun diğer çalışanlar tarafından yaklaşık yarım saat sonra fark edilerek polise bildirildiğini tespit eden ekipler, olayda kullanılan lüks otomobili merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu.

Hırsızlıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına alan polisin, Burak E’nin de arasında yer aldığı 4 zanlıyı arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 

"ŞAHIS 2013’TEN BERİ BİZİMLE ÇALIŞIYORDU"

Para transferini gerçekleştiren şirketin İç Kontrol Başkanı Hasan Ali Şen, olayın gerçekleştiği yerde gazetecilere yaptığı açıklamada, Burak E’nin para transferi sırasında, iki çuval parayı yan yola yaklaşan bir başka araca götürerek çaldığını söyledi.

Olayda 4 milyon 795 bin avronun çalındığını belirten Şen, "O gün onun üzerinde ilave paralar da vardı ama çalınmaya konu para 4 milyon 795 bin avro. Şu anda emniyet birimleri konuyla ilgileniyor. Şahıs 2013’ten beri bizimle çalışıyordu. Şüphe uyandıracak davranışı olsaydı gerekli önlemler alınırdı. Bu para, başka bankalara aitti." diye konuştu.

Şen, emniyet birimlerinin şüphelileri yakalamak için titizlikle çalıştığını kaydetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kaymakamın 3 oğlu kavgada yaralanmıştı... Acı haber geldi
'Sözlerimizin sonuna kadar arkasındayız'
10 milyonluk vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle kayıplara karıştı
Bu araca 40 kişi sığdırdılar! Katliam gibi kaza 10 kişi öldü