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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ece EMRE - Fotoğraflar: Murat ŞAKA
01.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adalıların midye çiftliği isyanı... Gündoğdu’nun denizini aldılar

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Adalıların midye çiftliği isyanı... Gündoğdu’nun denizini aldılar

Marmara Adası’ndaki Gündoğdu Köyü’nün hemen yanında kurulması planlanan ve deneme faaliyetlerine başlanan midye çiftliklerine ada sakinleri tepki gösteriyor. Yasa gereği çiftliklere 200 metreden fazla yaklaşamadıklarından sahilin kullanılmaz hale geleceğini savunan köylüler aynı sebeple zeytinliklerine de ulaşamıyor. Köylüler ve balıkçılar konuyu mahkemeye taşıdı.

Marmara Adası’nda bulunan Gündoğdu Köyü’nde kurulmaya başlanan midye çiftlikleri ada sakinleri ile üreticiyi firmayı karşı karşıya getirdi. Adalılar midye çiftliklerinin hem doğaya hem de ekonomiye zarar verdiğini söylüyor. Köyün 250 metre ötesinde yer alan iki farklı koyda kurulacak ve koyları tamamen kaplayacak midye çiftliklerine itiraz eden adalılar dava açtı. Dava dilekçesinde, çiftliklerin kurulmasıyla tarım ve balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesi, halkın yüzme alanının kapatılması, turizmin bitmesi, doğal yaşamın tehdit edilmesi ve sualtı tarihi eserlerin zarar görmesi gibi birçok neden yer aldı.

Adalıların midye çiftliği isyanı... Gündoğdu’nun denizini aldılar

Yıllardır çiftliklerin kurulacağı koyda denize girdiklerini söyleyen köy sakinleri kemik erimesi nedeniyle doktorların güneşlenmelerini ve denize girmelerini tavsiye ettiğini fakat bu sene koya gidemediklerini söyledi.

Konuyu yargıya taşıyan Gündoğdu köyü sakini Hüseyin Semerci meseleyi şöyle özetliyor: “Firma şu anda kurulum iznini aldığı için dubaları yerleştirmeye başladı ve midyeleri ekti. Mevzuata göre midye çiftliklerine 200 metreden fazla yaklaşamıyorsunuz. Yaklaştığınız zaman para cezası var. Oysa burası bizim yüzme alanımız, köylülerimiz eşleri, çocuklarıyla plaj olarak kullanıyor. O koylarda bizim zeytin bahçelerimiz var. Bahçelerimize karayolu yok. Zeytin hasadına sandallarla gidiyoruz. Böyle bir durumda zeytinliklerimize ulaşamayacağız. Kurulacak o kadar yer varken neden ısrarla buraya yapmak istiyorlar? CİMER’e, bakanlıklara, valiliğe şikâyette bulunduk. Dava açtık. Her şeyiyle mağdur olacağımız bir durum söz konusu.”

Adalıların midye çiftliği isyanı... Gündoğdu’nun denizini aldılar

2 yıl önce kurulan midye çiftliklerinden birine yaklaştığımızda hemen firmanın teknesinden bölgeden uzaklaşmamız söylendi.

‘TURİZM POTANSİYELİ YOKTUR’

Koylar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Turizm potansiyeli yoktur’ raporu alındığını söyleyen Gündoğdu Köyü Muhtarı Fehmi Bayraktar, “Denize sıfır ve sahili olan bir yerde nasıl turizm olmaz? Aksine çok yoğun olmasa da bir turizm var. Firma yetkilileri 2011’de başlayan bu süreç ve öncesinde bize hiçbir konuda bilgi vermedi. Halbuki ondan önce turizm potansiyeli vardır raporu vardı. Çiftlikler 140 bin metrekare bir alanı kaplayacak. Bu köyümüzün yanı başındaki iki koyun tamamen kapanması demek” dedi.

Adalıların midye çiftliği isyanı... Gündoğdu’nun denizini aldılar

TARİHİ BATIKLAR ZARAR GÖRECEK

Ada sakinlerinden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı Bölümü Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, midyenin denizi temizlediği düşüncelerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bölgedeki dalış yasağının çiftliklerin kurulması için kaldırıldığı ve sualtı batıklarının bundan zarar görebileceğini belirten Kocabaş şunları söyledi: “Yetiştirdikleri midyenin milyon katı kadarı kayalıklarda doğal olarak yetişiyor. O midyeler denizi temizleyebiliyor mu? İnsanlar o kadar kirletiyor ki… Eğer bir deniz canlısı denizi temizliyorsa kendisi kirlendi demektir. Midyenin denizi filtre ettiği söyleniyor ama bu hayvan planktonla besleniyor. O esnada denize karışmış ağır metal, cıva, kurşun gibi zararlı ne varsa içinde birikiyor. Yeterli besin yoksa midyeler tutunamıyor, büyüyemiyor ve dibe çöküyor. Bu da çevre kirliliği yaratıyor. Midye sayısı arttırılmak istenirken dipteki mercanlara zarar veriyor mu diye kimse araştırmıyor. Marmara Adası’nda neredeyse tamamen dalış yasakları kaldırıldı. Sualtı araştırmaları sonucu çeşitli batık alanları bulundu. Yıllarca ben de bu bölgede Bizans dönemine ait bir batıkta çalıştım. Bulunan ve var olduğunu düşündüğümüz kalıntılar da zarar görecektir.”

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