Adalılara bedava ulaşım sözü
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Şile ve Adalar’da sürdürdü.
Sabah ilk olarak Şile’ye giden Yıldırım, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, durağa gelen telefona da yanıt verdi. Yıldırım, köyden arayan ve Şile’de düzenleyecekleri mitingine katılmak için taksi isteyen müşteriye, hemen araç gönderilmesini istedi. Duraktan ayrılırken direksiyona geçen Yıldırım taksiyi kullandı. Daha sonra Adalar’da AK Parti ilçe başkanlığına geçen Yıldırım, balkona çıkarak dışarıda toplanan kalabalığa hitap etti.
Askerliğini yedek subay olarak Heybeliada’da yaptığını söyleyen Yıldırım, “Faytonculuğun Adalar’da bir anlamı var. Tabii ki bu nostalji yaşamalıdır. Ancak onlar da can taşıyor, haddinden fazla yüklenmenin anlamı var mı? Faytoncularımızla bir araya geleceğiz. Atlarımızı bu eziyetten kurtaracağız. Ulaşımı fayton görünümlü elektrikli araçlarla sağlayacağız” dedi. Bir faytoncunun, “Elektrikli araçları bize mi vereceksiniz” diye bağırması üzerine Yıldırım, “Size vereceğiz, başka kime vereceğiz? Sizin hakkınızdır bu. Fayton işini faytoncular yapacak. Hak sahiplerinin hakkında kayıp olmayacak” yanıtını verdi. “Adalılara bir müjdem var” diyen Yıldırım, “İstanbul Kartı olan ve kullanan yaz - kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı olsun” dedi.
ERDEM GÜL İLE TOKALAŞTI
Yıldırım, CHP’nin seçim irtibat bürosunun önünden geçerken CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül dışarı çıkıp ‘Hoş geldiniz’ dedi. Gül ile tokalaşan Yıldırım başarılar diledi.
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