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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
04.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Adalılara bedava ulaşım sözü

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Adalılara bedava ulaşım sözü

AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını dün Şile ve Adalar’da sürdürdü.

Sabah ilk olarak Şile’ye giden Yıldırım, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, durağa gelen telefona da yanıt verdi. Yıldırım, köyden arayan ve Şile’de düzenleyecekleri mitingine katılmak için taksi isteyen müşteriye, hemen araç gönderilmesini istedi. Duraktan ayrılırken direksiyona geçen Yıldırım taksiyi kullandı. Daha sonra Adalar’da AK Parti ilçe başkanlığına geçen Yıldırım, balkona çıkarak dışarıda toplanan kalabalığa hitap etti.

Askerliğini yedek subay olarak Heybeliada’da yaptığını söyleyen Yıldırım, “Faytonculuğun Adalar’da bir anlamı var. Tabii ki bu nostalji yaşamalıdır. Ancak onlar da can taşıyor, haddinden fazla yüklenmenin anlamı var mı? Faytoncularımızla bir araya geleceğiz. Atlarımızı bu eziyetten kurtaracağız. Ulaşımı fayton görünümlü elektrikli araçlarla sağlayacağız” dedi. Bir faytoncunun, “Elektrikli araçları bize mi vereceksiniz” diye bağırması üzerine Yıldırım, “Size vereceğiz, başka kime vereceğiz? Sizin hakkınızdır bu. Fayton işini faytoncular yapacak. Hak sahiplerinin hakkında kayıp olmayacak” yanıtını verdi. “Adalılara bir müjdem var” diyen Yıldırım, “İstanbul Kartı olan ve kullanan yaz - kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı olsun” dedi.

Adalılara bedava ulaşım sözü

ERDEM GÜL İLE TOKALAŞTI

Yıldırım, CHP’nin seçim irtibat bürosunun önünden geçerken CHP Adalar belediye başkan adayı Erdem Gül dışarı çıkıp ‘Hoş geldiniz’ dedi. Gül ile tokalaşan Yıldırım başarılar diledi.

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