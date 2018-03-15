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    'Adaletin kanayan yarası'

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    15.03.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    ADANA ve Hatay’da Ocak 2014’te durdurulan MİT TIR’larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün ‘terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım’ suçundan yargılandıkları davaya dün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

    Duruşmaya Erdem Gül geldi. Başka suçtan tutuklu sanık Enis Berberoğlu ise Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Yurtdışında bulunan Can Dündar ise duruşmaya gelmedi. Enis Berberoğlu’nun avukatı Yiğit Acar, tanık dinletmek istediklerini belirterek, tanık listesini hazırlayıp mahkemeye sunmak için süre istedi. Mahkeme, Erdem Gül ve Can Dündar hakkındaki ‘gizli belgelerin açıklanmasına’ ilişkin hükmün bozulmasına dair Yargıtay bozma ilamının beklenmesine karar verdi.

    Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde CHP milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Eren Erdem, Erdoğan Toprak ve Aykut Erdoğdu basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Özgürlüğün esas, tutuklamanın ise insan haklarına aykırı bir tutum olduğunu biliyoruz. Türkiye’de adaletin kanayan bir yarasıdır, Enis Berberoğlu davası. Bunlar zorlama davalardır, iddianame çökmüştür. Ortada herhangi bir suç yoktur. Casusluk iddiası çökmüştür” denildi.

    Etiketler: Enis Berberoğlu , Can Dündar , gazetehaberleri , gündem
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