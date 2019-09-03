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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL / ANKARA
03.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Adaletimiz ihtişamlı olmak zorunda’

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‘Adaletimiz ihtişamlı olmak zorunda’

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, hâkimler ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.

Terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, “İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Türkiye’nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız” dedi.

‘Adaletimiz ihtişamlı olmak zorunda’

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde 2019-2020 adli yıl açılış töreninde konuşan Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yargıya güvenin alt düzeyde olduğunu belirterek, “Kararların ve iddianamelerin isabet oranı da Batı standartlarına göre oldukça düşük” dedi. Ankara’da da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin başta ifade özgürlüğü olmak üzere büyük bir kısmı yok edilmiş, kalan kısmı ise bir lütuf gibi sunulmaya devam edilmektedir” dedi. 

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