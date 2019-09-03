‘Adaletimiz ihtişamlı olmak zorunda’
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış törenine İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, hâkimler ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.
Terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz da törende yer aldı. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, “İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Türkiye’nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız” dedi.
Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde 2019-2020 adli yıl açılış töreninde konuşan Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yargıya güvenin alt düzeyde olduğunu belirterek, “Kararların ve iddianamelerin isabet oranı da Batı standartlarına göre oldukça düşük” dedi. Ankara’da da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin başta ifade özgürlüğü olmak üzere büyük bir kısmı yok edilmiş, kalan kısmı ise bir lütuf gibi sunulmaya devam edilmektedir” dedi.
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