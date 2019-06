"Adaleti getirsinler başımız üstüne"

DURMAMASI LAZIM

“Çalışan insanların bazı hakları vardır. Grev hakkı, toplu sözleşme hakkı gibi. Bu hakları savunacak olan sendikalar vardır. Türk İş, işçi sendikaları içinde en çok üyeye sahip olandır. Ağırlıklı olarak kamuda örgütlenmiştir. Şubat ayında oturulup yeni sözleşmelerin yapılması gerekirdi. Şimdi haziran ayındayız. Dört aydır Türkiye’nin en büyük konfederasyonuna randevu verilmiyorsa bütün işçi kardeşlerimin oturup düşünmesi lazım. O sendikanın da yerinde durmaması lazım. 200 bin işçinin hakkından söz ediyorum.

ADALET REFORMU DİYORLAR

Deniyor ki adalet reformu yapacağız. Deniyor ki, gerçek anlamda adaleti getireceğiz. Bu şu anlama da geliyor: Bu ülkede adalet yok, adaleti getirmeye çalışıyoruz. Şu soruyu sormaktan kendimi alamıyorum; 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? 17 yıldır insanlar adalet beklentisinde, yeni mi aklınıza geldi? Adaleti getireceğiz diyorlar, getirsinler başımızın üstüne.

Adaletsizliğin yoğun olduğu alanlardan birisi de işsizlik. Türkiye’de şu anda 8.5 milyon insan işsiz. Bunun 1 milyonu üniversite mezunu. İşsiz kardeşlerime ve onların ailelerine sesleniyorum. Eğer bir hesap soracaksan önünde 23 Haziran var. Gideceksin, gözünü kırpmadan Ekrem İmamoğlu’na oyunu vereceksin kardeşim. Saadet Partisi’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı. İki oğlu var. Sen misin büyükşehir belediye başkan adayı olan, iki oğlunun işine son veriyorlar. Hangi vicdan bunu kaldırır?

FİYATLAR YİNE DEĞİŞMEDİ

Türkiye yönetilmiyor; kim diyor yönetiliyor diye? Bakınız, dediler ki fiyatlarda yüzde 10 indirim yapacağız. Belediye zabıtalarına görev verdiler; fiyatları denetlediler. Toptancıları, halcileri terörist ilan ettiler, soğan ve hal depolarını bastılar. Fiyatlar yine değişmedi. İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi; fiyatları denetleyin ve düşürün diye. Yine bir şey olmadı. TÜİK’teki ilgili yönetici yerine kendi arkadaşını getirdiler. Fiyatlar yine düşmedi. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Yöneten yok Türkiye’yi. Bir rüzgara kapılmış gidiyoruz. 82 milyon freni patlamış bir kamyondayız. Direksiyonda kimse yok, yokuş aşağı gidiyoruz. Papazı niye bıraktılar? Papaz’dan sonra birisini daha bıraktılar. Onun için de Trump telefon etti.

HEPİMİZİN GÖREVLERİ VAR

23’ünde sandık başında görev yapacak arkadaşlarımıza bir broşür vereceğiz. O sandıkta oy kullanacakların isim listesini vereceğiz. Niçin? 23 sabahı bile seçim listelerinde oynayabilirler. Seçmenin gelip imza attığı listeyi kontrol edin diyeceğiz, aynısı mı değil mi. Her şeyi kontrol edeceğiz, her şeyi denetleyeceğiz. Ve emin olun her şey çok güzel olacak. Ekrem Bey projelerini açıkladı. ‘Kazanan ben değil, 16 milyon İstanbullu kazanacak’ diyor. O nedenle 23’ünde hepimizin görevleri var. Tatile gidenlerin de bir an önce dönmesi ve oylarını kullanmaları lazım. Her şey çok güzel olacak diyorum.”

VEFA

Geçirdiği rahatsızlık sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın karanfillerle süslenmiş fotoğrafı da CHP grubunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun oturduğu ilk sıraya koyuldu. (Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA)