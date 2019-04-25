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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İdris EMEN - ÇORLU
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Adalete kendimizi göstermek için buradayız’

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‘Adalete kendimizi göstermek için buradayız’

Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları tarafından başlatılan adalet nöbeti, altıncı gününü geride bıraktı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınında 8 Temmuz’da meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle sadece 4 kişiye dava açıldığı gerekçesiyle 19 Nisan’da Çorlu Adliyesi’nin önünde adalet nöbeti başlatılmıştı. Kazada oğlu Oğuz Arda’yı (9) ve eski eşi Hakan Sel’i (43) kaybeden Mısra Öz, “Kazadan hemen sonra iddianamenin hazırlanmasını bekledik. Ama iddianame adaletli olması gerektiği gibi çıkmayınca evlerimizde oturarak bir şeylerin olmayacağını anladık. ‘‘Adaleti adalet sarayının önünde arayabiliriz’ fikrine ulaştık. Bizim muhatabımız olan hakimler ve savcılar burada. Biz sesimizi sadece dilekçelerle değil, kendimizi bizzat göstererek duyurmaya çalışıyoruz. Biz hayatını kaybeden 25 kişi adına buradayız” dedi.

‘ANNE HAKKINI SAVUN’

Kazada torunu Oğuz Arda ile damadı Hakan Sel’i kaybeden Mehmet Öz ise “Ben torunumun katillerini adalet karşısında görmek istiyorum. Torunum dokuz yaşındaydı. Benimle birlikte büyüdü. Mezara kadar ben indirdim onu. Bunun acısı çok büyük. Torunumu her akşam rüyalarımda görüyorum. Biz gerçek suçluların yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu. Dünkü nöbete katılanlardan biri de Çorlu tren kazasından kurtulan ancak 18 yaşındaki oğlu Serhat Şahin’i kaybeden Fatma Şahin’di:
“Benim oğlum 18 yaşındaydı. Doktor olmak istiyordu. Umutları vardı. Adalete çok inanan biriydi. Bana hep, ‘Susma anne, hakkını savun’ derdi. Onun hakkı için buradayım.”

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