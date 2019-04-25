‘Adalete kendimizi göstermek için buradayız’
Çorlu’daki tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişinin yakınları tarafından başlatılan adalet nöbeti, altıncı gününü geride bıraktı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınında 8 Temmuz’da meydana gelen kazada 25 kişi hayatını kaybetmiş, 328 kişi de yaralanmıştı. Kaza nedeniyle sadece 4 kişiye dava açıldığı gerekçesiyle 19 Nisan’da Çorlu Adliyesi’nin önünde adalet nöbeti başlatılmıştı. Kazada oğlu Oğuz Arda’yı (9) ve eski eşi Hakan Sel’i (43) kaybeden Mısra Öz, “Kazadan hemen sonra iddianamenin hazırlanmasını bekledik. Ama iddianame adaletli olması gerektiği gibi çıkmayınca evlerimizde oturarak bir şeylerin olmayacağını anladık. ‘‘Adaleti adalet sarayının önünde arayabiliriz’ fikrine ulaştık. Bizim muhatabımız olan hakimler ve savcılar burada. Biz sesimizi sadece dilekçelerle değil, kendimizi bizzat göstererek duyurmaya çalışıyoruz. Biz hayatını kaybeden 25 kişi adına buradayız” dedi.
‘ANNE HAKKINI SAVUN’
Kazada torunu Oğuz Arda ile damadı Hakan Sel’i kaybeden Mehmet Öz ise “Ben torunumun katillerini adalet karşısında görmek istiyorum. Torunum dokuz yaşındaydı. Benimle birlikte büyüdü. Mezara kadar ben indirdim onu. Bunun acısı çok büyük. Torunumu her akşam rüyalarımda görüyorum. Biz gerçek suçluların yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu. Dünkü nöbete katılanlardan biri de Çorlu tren kazasından kurtulan ancak 18 yaşındaki oğlu Serhat Şahin’i kaybeden Fatma Şahin’di:
“Benim oğlum 18 yaşındaydı. Doktor olmak istiyordu. Umutları vardı. Adalete çok inanan biriydi. Bana hep, ‘Susma anne, hakkını savun’ derdi. Onun hakkı için buradayım.”
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