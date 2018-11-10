Adalet peşinde 8 yıl
Yarbay Tamer Karslıoğlu, Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’nda (GES) kripto uzmanı olarak görev yaparken 2010’da FETÖ kumpasıyla gözaltına alındı, 2012’de ihraç edildi. Karslıoğlu, 2.5 yıl önce beraat etti. AYM “Hak ihlali” kararı verdi ama Karslıoğlu göreve iade için hâlâ bekliyor.
YARBAY Tamer Karslıoğlu, GES Komutanlığı’nda bilişim uzmanı, şifre çözücüydü. Bir word dosyasında adı geçtiği için casusluk şüphelisi oldu, 25 Ekim 2010’da gözaltına alındı. İstanbul Askeri Casusluk soruşturmasının 56 şüphelisinden biriydi. Büyük çoğunluğunu denizci subayların oluşturduğu davanın tek karacı subayıydı. Yargılama sürdüğü sırada şüpheliler arasında TSK’dan atılan tek subay da o oldu. 14 Mart 2012’de TSK’dan ilişiği kesildi. 17-25 Aralık sonrasında “İstanbul askeri casusluk” soruşturmasının da FETÖ kumpası olduğu anlaşıldı. Ocak 2016’da Tamer Karslıoğlu ile 56 şüpheli beraat etti. Karslıoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne 2014’te yaptığı başvuru, 3 yıl sonra 6 Eylül 2017’de sonuçlandı.
AYM ‘HAK İHLALİ’ DEDİ
Anayasa Mahkemesi Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun “masumiyet karinesinin” ihlal edildiğine, “hak ihlali” yapıldığına hüküm verdi. Karslıoğlu için mesleğe geri dönüşünün önü açıldı. Artık geride Bölge İdare Mahkemesi’nin vereceği karar kaldı. Davanın akıbetini öğrenmek için Bölge İdare Mahkemesi’ne giden Karslıoğlu, 1 yıl 2 ay geçmesine rağmen dosyasına sıra numarası verilerek işleme bile koyulmadığını öğrendi.
NEREDE BEKLETİLİYOR?
8 yıldır adalet arayan Tamer Karslıoğlu Hürriyet’e konuştu: “Dosyaya sıra numarası dahi verilmemesi nasıl açıklanabilir?
FETÖ’NÜN HEDEFİNDE
Bence özellikle 15 Temmuz sonrasında FETÖ ile mücadelenin en önemli hamlelerinden biri, zamanında FETÖ’nün TSK’dan tasfiye ettiği personeli tekrar görevine kazandırmaktır. Kripto unsurlarının hâlâ mücadeleyi sekteye uğratmaya çabaladığı şu sıralarda, kripto unsurları tespit edebilecek kişiler kumpas mağdurlarıdır.”
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