Adalet nöbetleri için hazırlık
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.
Ana gündem maddesi, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesine rağmen tahliye talebini reddetmesi oldu. Kılıçdaroğlu, “Hukuku yok sayan düzene karşı mümkün olan bütün yollar denenmeli” yorumu yaptı. Kılıçdaroğlu, hafta içinde Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret ederek, Berberoğlu için devreye girmesini isteyeceğini söyledi. Toplantıda, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere, parlamento ve Berberoğlu’nun bulunduğu Maltepe Cezaevi önünde oturma eylemleri ve ülke genelinde imza kampanyaları düzenlenmesi kararı alındı. Buralarda nöbet tutulacak. Ancak eylemler için Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne yapılan itirazın sonucu beklenecek. TBMM gündemindeki “terörle mücadele teklifi” de MYK’nın önemli konularından birisi oldu. Bu konuda Kılıçdaroğlu, “Bütün etkili yolları kullanın ve teklifin Meclis’ten geçmemesi için mücadele edin” talimatı verdi.
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