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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
02.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Adalet insan olmanın temelidir’

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‘Adalet insan olmanın temelidir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam dini kanaat önderleri ile bir araya geldiği iftarda, “Devletin temeli adalettir. Adalet insan olmanın temelidir. Haksız yere seçimi iptal ettiler. Ekrem İmamoğlu kazanırsa Türkiye’de hak yerini bulacak” dedi.

Kılıçdaroğlu, Kadir Gecesi’nde İstanbul’da dini kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi. İftara Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra milletvekilleri Barış Karadeniz, Turan Aydoğan, Çetin Osman Budak, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başdanışmanı Deniz Demir katıldı. Basına kapalı yapılan iftarda Kılıçdaroğlu, herkesin Kadir Gecesi’ni kutlayarak başladığı konuşmasında ‘vicdan’ vurgusu yaparak, “İstanbul seçimini Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Mazbatasını aldı, görevine başladı ancak haksız yere seçimi iptal ettiler, mazbatasını geri aldılar. Sonuçta bir mağduriyet var, bir hak gasbı var. Bu durumda tüm İstanbulluların elini vicdanına koyarak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu yeniden seçmesi lazım” dedi.

KUL HAKKI YEMEK BÜYÜK GÜNAH

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, konuşmasında adalet konusuna değindi. Kılıçdaroğlu, “Asıl ihtiyaç duyduğumuz şey; adalettir, sevgidir, hoşgörüdür. Adalet kadar güzel bir kavram yoktur. Devletin temeli adalettir. Adalet insan olmanın temelidir. Adaletli davranacak olanlar en başta yöneticilerdir. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Allah hiç kimseye kul hakkı yedirmesin” dedi. Mevlana’nın, “Adalet bir kutup yıldızı gibidir, yerinde sabit durur, bütün kainat onun etrafında döner” sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Adalet budur. Hani bir İranlı diyor ya, ‘dünyanın bütün nehirleri adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez’ adalet budur. Siz kanaat önderleri bu süreçte önemli bir role sahipsiniz. 23 Haziran seçimleri için Sayın Ekrem İmamoğlu’na hakkın yerini bulması için destek verin. İmamoğlu kazanırsa Türkiye’de demokrasi kazanmış olacak, hak yerini bulacak. Türkiye’nin prestiji açısından İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tekrar kazanması gerekiyor.”

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