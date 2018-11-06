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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
06.11.2018 - 21:19, Son Güncelleme:

‘Adalet çökünce siyaset de çöker’

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‘Adalet çökünce siyaset de çöker’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında “Osman Kavala bir yıldır tek kişilik odada. Eren Erdem içeride, uyuşturucu baronu dışarıda. Adaletin, HSK’nın kendisine gelmesi lazım. Adalet çökünce iktidardaki siyaset de çöker” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

DİN, VİCDAN YOK M

 “Ergenekon, Balyoz dönemi bir uyuşturucu baronu gizli tanık. Zekeriya Öz getirmiş, ‘Şu ifadeleri şunlar için ver’ demiş. Sonra kumpas olduğu çıktı ortaya. Bu uyuşturucu baronu tekrar uyuşturucudan gözaltına alındı. Tutuklandı. Bir süre sonra serbest bırakıldı. Tahliye eden hâkim şunu söylüyor; ‘İktidar partisinden eski bir milletvekili beni sürekli aradı, tahliye edilmesi yönünde baskı yaptılar. Devletin bu konuda duyarlı olduğunu söylüyor.’ O devlet Ergenekon, Balyoz’u yaratan devlet. Bugünkü iktidarın da o devlete hizmet ettiğini iyi biliyoruz. Böyle bir adaleti Türkiye’nin başına musallat eden kişi, sarayda oturan kişidir. O nedenle yargı böyle bir açmazla karşı karşıya.

Osman Kavala, 1 yıldır tek kişilik odada. İddianame yok. Bir uyuşturucu baronunun araya girmesi mi lazım. Birisinin hâkime talimat vermesi mi lazım. Bu hâkimlerde din ve vicdan yok mu? Eren Erdem aynı şekilde, yurtdışına kaçacak diye tutukluyorlar. Eren Erdem içeride, uyuşturucu baronu dışarıda. Bu mudur adalet? Berkin Elvan’ın cenazesine katıldı diye 11 aydır bir öğrenci içerde, Berkay Ustabaş. Aynı şekilde Sise Bingöl, 85 yaşında bir kadın içerde. Cezaevinde kalamaz raporu var. Dışarı çıkarmıyorlar. Niçin? Parası pulu yok. Bunlar adalet dediğimiz kavramı yıpratan olaylar. Adaletin, HSK’nın kendisine gelmesi lazım. Bu kadar haksız uygulamaya yol açan yargıçların o görevden alınması lazım. Adalet çökünce iktidardaki siyaset de çöker.

KATİLLERİ NİYE BIRAKTIN

Kaşıkçı cinayeti. 15 kişilik katil ordusu geldi, bir gazeteciyi öldürdüler, ellerini kollarını sallayarak iktidarın gözetiminde, VIP’ten çıkıp gittiler. Kaşıkçı cinayeti için Türkiye neden seçildi? Bir şeyi çok iyi biliyorlardı. Erdoğan avuçlarının içinde, her dediklerini yaptırabilirler. Para teslim aldı para.”

‘Adalet çökünce siyaset de çöker’

LÖSEV’e destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve Meclis grup toplantısını izlemeye gelen partililer 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle masalarına bırakılan maskeleri takarak LÖSEV’e destek verdi. Kılıçdaroğlu, grup toplantısından önce de Edremit’ten gelen partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Edremit’ten gelen kadınlar Kılıçdaroğlu’na, içinde zeytin, reçel, makarna bulunan bir sepet hediye etti. (Selahattin SÖNMEZ /ANKARA)

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