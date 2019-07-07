Adalet Bakanlığı’ndan FETÖ bilançosu: Tutuklu hükümlü sayısı 29 bin 487

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdalet Bakanlığı’ndan FETÖ bilançosu: Tutuklu hükümlü sayısı 29 bin 487
GeriGündem Adalet Bakanlığı’ndan FETÖ bilançosu: Tutuklu hükümlü sayısı 29 bin 487
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı’ndan FETÖ bilançosu: Tutuklu hükümlü sayısı 29 bin 487

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Adalet Bakanlığı’ndan FETÖ bilançosu: Tutuklu hükümlü sayısı 29 bin 487

CEZAEVLERİNDEKİ hükümlü tutuklu sayısı rekor seviyeye ulaşırken Adalet Bakanlığı’nın 5 Temmuz itibariyle resmi verilerine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlü-tutuklu sayısı 30 binin altına indi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, altı ay önce FETÖ’den tutuklu ve hükümlü sayısının 31 bin 88 olduğunu açıklamıştı. 5 Temmuz itibarıyla FETÖ’den tutuklu sayısı 7 bin 882, hükümlü sayısı 21 bin 605 olmak üzere toplam 29 bin 487’ye geriledi. FETÖ dosyalarında, darbe suçu nedeniyle anayasayı ihlalden 71’i general, bin 198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 sanığa ise müebbet verilirken, 2 bin 608 kişi ise beraat etti.

155 BİN 560’A GERİLEDİ

Bakanlığın, 18 Ocak tarihli istatistiğine göre bugüne kadar hakkında FETÖ’den adli işlem yapılanların sayısı 500 bin 650’ye çıkmıştı. Aynı dönemde, Türkiye genelindeki savcılıklarda FETÖ iddiasıyla 142 bin 184 dosya vardı. Soruşturma veya kovuşturması süren kişi sayısı 259 bin 99’du. Derdest soruşturmalarda 181 bin 455 kişi şüpheliyken, davalarda ise 78 bin 544 kişi sanık olarak yargılanıyordu. Ancak, soruşturma ve davaların hızla sonuçlandırılmasıyla, son altı ayda FETÖ’den soruşturulan kişi sayısı 155 bin 560’a geriledi. 5 Temmuz itibarıyla bakanlık istatistiklerine göre FETÖ/PDY’den soruşturma aşamasındaki dosya sayısı 79 bin 275, soruşturma aşamasındaki kişi sayası 155 bin 560. Kovuşturma (dava) aşamasındaki dosya sayısı 47 bin 818, kişi sayısı 69 bin 259. FETÖ/PDY’den  soruşturma-kovuşturma olarak toplam dosya sayısı ise 127 bin 93’e indi.

FETÖ fiili darbe yargılamalarında ise 5 Temmuz itibarıyla soruşturma dosya sayısı 0 iken, kovuşturma dosya sayısı 26 oldu. Karar verilen dava sayası 263’e ulaştı. FETÖ davalarının sanık sayısı ise 2 bin 19 kişi. Bu davalarda adli kontrolle bırakılanların sayısı 792 iken, tutuklu sayısı 932 kişi.

3 BİN 611 MAHKÛMİYET

Darbe sonrası açılan ve üç yılda karara bağlanan toplam 263 dosyada, anayasayı ihlal suçundan bin 198 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, bin 29 sanığa müebbet verilirken, bin 384 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezası, 516 kişiye ceza verilmesine yer olmadığı kararı olmak üzere toplam 6 bin 735 kişi hakkında karar verildi. Toplam 2 bin 608 kişi beraat etti. Toplam mahkumiyet sayısı ise 3 bin 611’e ulaştı. Hapis cezası verilenlerin mesleklere göre dağılımı ise şöyle:

71 GENERALE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenler: 71’i general, 805’i subay, 172’si astsubay, 49’u uzman çavuş, 61’gi asker öğrenci, 24’ü sivil, 4’ü polis, 12’si er.  Müebbet hapis verilenler: 19 general, 376 subay, 116 astsubay, 139 uzman çavuş, 276 asker öğrenci, 12 polis, 91 er. Süreli hapis cezası verilenler: 18 general, 620 subay, 232 astsubay, 283 uzman çavuş, 154 polis, 41 er, 18 sivil, 1 mülki amir, 17 askeri öğrenci.

FETÖ’DEN İADE TALEBİ 568

FETÖ’den 94 ülkeden 568 kişinin iadesi talep edildi. Türkiye’nin iade taleplerini 44 ülke reddetti. Sınır dışı yoluyla 23 ülke, 109 FETÖ’cüyü iade etti. Türkiye 54 ülkeden ise 151 FETÖ’cü için iade amacıyla geçici tutuklama talep etti.  Oya ARMUTÇU/ANKARA

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Piyasa değeri 72 milyon dolar... Bolu'da bir otomobilde kaliforniyum ele geçirildi
Tosun’un fotoğraflarına bakarken mırıldandıklarım
Gerekçeli karar yazıldı! Osman Şanal özellikle seçildi...
Hedefe giderken patladı