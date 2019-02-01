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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - KEMAL KARADAĞ
01.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı tarafından özel oluşturuldu! Arka sokaklar tanıtacak…

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Adalet Bakanlığı tarafından özel oluşturuldu! Arka sokaklar tanıtacak…

Adalet Bakanlığı tarafından şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, "Arka Sokaklar" dizisinde tanıtılacak.

Adalet Bakanlığınca, şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlarla çocukların ifadelerinin alınması için özel oluşturulan adli görüşme odaları, "Arka Sokaklar" dizisinde anlatılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, şiddet, cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alındığı adli görüşme odalarının tanıtılması için çalışma yaptı.

Bakanlık ayrıca yargının iş yükünü azaltan, uyuşmazlıkların mahkemelere taşınmadan çözüme kavuşturulmasını amaçlayan uzlaştırma ve arabuluculuğun da etkinliğinin artırılmasına, kamuoyuna anlatılmasına yönelik girişimlerde de bulundu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, her üç uygulamanın da diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılması, geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla yapımcı, yönetmen ve senaristlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde yapım ekipleri adli süreçteki yeni uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Görüşmeler sonrasında, Kanal D'de yayımlanan "Arka Sokaklar" dizisi, adli görüşme odaları ile arabuluculuk ve uzlaştırmanın senaryoya dahil etmek için harekete geçti.

Dizinin yönetmeni Orhan Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır ekranlarda olan "Arka Sokaklar"ın Türk halkının büyük beğenisini kazandığını söyledi.

"Arka Sokaklar" dizisinin, hayatın içinden hikayelere yer verdiğini ifade eden Oğuz, insan hayatında, toplumsal yaşamda yargısal iş ve işlemlerin önemli bir yeri olduğunu belirterek, bu çerçevede yeni uygulamaları senaryolarında işlemek istediklerini anlattı.

İlk olarak adli görüşme odaları uygulaması üzerinde çalıştıklarını dile getiren Oğuz, ilerleyen bölümlerde bu uygulamanın dizide yer alacağını bildirdi.

Oğuz, daha sonra uzlaştırma, arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarının da gündeme getirileceğini belirtti.

Yönetmen Orhan Oğuz, her üç uygulamanın da kendisini etkilediğini vurgulayarak, "Adli süreçlerdeki yeni uygulamalar, senaryolarımız için de bir açılım sağlıyor. Senaristlerimiz çalışmaya başladı, sahnelerimize yeni uygulamaları taşıyoruz. Seyircilerimiz önümüzdeki bölümlerde, bu konuları görebilecek." dedi.

Adalet Bakanlığı tarafından özel oluşturuldu Arka sokaklar tanıtacak…

ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA İFADE SÜRECİ

İlk olarak 3 Nisan 2017'de uygulanmaya başlanan adli görüşme odalarının sayısı bugüne kadar yapılan çalışmalarla 59'a ulaştı. 56 adliyede kurulan odalar, görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Görüşmelerde, hakim ve savcılar mağdurların ifadelerini, gözlem odasına aktarılan görüntülerden takip ediyor.

Hakim ve savcılar, mağdurlara sorularını uzmanlar aracılığıyla iletiyor, uzmanlar da bu soruları mağdurlara, psikolojik durumlarını göz önüne alarak uygun bir dille aktarıyor.

Adli görüşme odalarında, sanıkla aynı ortamda bulunmadan ifade veren mağdurların, yaşadıklarını herhangi bir baskıya maruz kalmadan anlatmaları da sağlanıyor.

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