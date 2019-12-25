Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alacak! Başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere her bir grup için ayrı ayrı boş bulunan pozisyonun 5 katı aday arasından sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 50 sözleşmeli mühendis alınacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSS (B) Grubu sınavının KPSSP3 puan türünden en az 60 almış olması, fakültelerin belirtilen bölümlerden en az lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olması gerekiyor.

Adayların başvurularını istenilen belgelerle birlikte 27 Ocak ile 10 Şubat tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapması gerekiyor.

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin ve başka bir başvuru formu kullananların başvuruları kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığının internet sitesinden duyurulacak.

Sınavın başvurudan işe alınmaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar bakanlığın internet sitesi "www.adalet.gov.tr" üzerinden yapılacak.