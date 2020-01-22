Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM savcılık hakimlik sınav sonuçları için tarih verdi

ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav (hakimlik-savcılık) sonuçları için hatırlamada bulundu. 29 Aralık 2019 tarihinde iki oturumla gerçekleşen hakimlik savcılık sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki, Adalet Bakanlığı (hakimlik-savcılık) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2020 akademik takvimine göre, Hakimlik Savcılık sınav sonuçları 23 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak.

HAKİMLİK SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM akademik takvimine göre, Hakimlik Savcılık sınav sonuçları 23 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hakimlik savcılık sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ADİLİ VE İDARİ YARGI SINAVIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan

edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı

puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların

sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.



Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak

üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 600’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.



İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağrılacaktır.