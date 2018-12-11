Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Hakim ve savcı alım sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığı'nın yapacağı bin 600 hakim ve savcı alımı için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınav yapılacak. Söz konusu sınava katılım sağlayacak hakim/savcı adayları, sınav tarihini ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Adalet Bakanlığı sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanır? Hakim ve savcı alım sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından yapılacak Adalet Bakanlığı Adli Yargı, Adli Yargı Avukat, ve İdari Yargı sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu sınavlar 29 Aralık 2018 tarihinde yapılcak. Öte yandan bu sınavlara ait giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacaı da merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin detaylar...
2018 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı), 2018 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-Adli Yargı-Avukat), 2018 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2018-İdari Yargı), 29 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 500 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı, alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 29 Aralık 2018 Cumartesi günü Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ
Adalat Bakanlığı sınavı için sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgelerinin ÖSYM tarafından önümüzdeki haftalarda erişime açılması bekleniyor. Konuya dair gelişme olursa haberimizde aktaracağız.
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