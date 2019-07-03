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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Adalet Bakanlığı Psikolog ve Sosyal Çalışmacı personel alımı başvuru şartları neler?

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Adalet Bakanlığı Psikolog ve Sosyal Çalışmacı personel alımı başvuru şartları neler?

duyurdu. Adalet Bakanlığı sosyal çalışmacı, psikolog personel alımı başvuruları 19 Temmuz 2019 tarihine kadar devam edecek. Peki, başvuru şartları neler? Başvuruda istenen belgeler neler? İşte, Adalet Bakanlığı Psikolog ve Sosyal Çalışmacı personel alımı ilanının detayları…

Adalet Bakanlığı, bünyesinde istihdam edeceği avukat, hizmetli, istatistikçi, psikolog ve sosyal çalışmacı için Devlet Personel Başkanlığı sayfasından ilan yayımladı. Aile, Çocuk ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Ankara ve Rize Personel Eğitim Merkezi'nde çalıştırmak üzere 98 psikoloji mezunu, 85 sosyal hizmet ve sosyal hizmetler mezunu için başvuru şartları paylaşıldı.

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Avukat:
a) Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak.

B- Destek Personeli (Hizmetli):
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

C- Psikolog:
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

D- Sosyal Çalışmacı:
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

E- Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi)
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

1-Başvuru Formu (Bu ilânda belirtilen pozisyonlara yapılan başvurular için sadece ekte yer alan formlar kullanılacaktır, bunun dışında kullanılan başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
2- Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
3- 2018-KPSS sonuç belgesi,
4- Güvenlik Soruşturması Formu (Formun UYARI bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 3 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve bu form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
5- Fotoğraflı özgeçmiş (El yazısıyla hazırlanmış ve imzalanmış),
6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),
7- Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
Ayrıca;
Avukat pozisyonuna başvuranlar için; Avukatlık ruhsatının baro veya noterden onaylı örneği,

 

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